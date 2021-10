Umweltministerium warb jahrelang auf Facebook um Grünen-Klientel

Rechtsexperten halten eine jahrelange Werbepraxis des grün-geführten Umweltministeriums in Rheinland-Pfalz für verfassungswidrig. SWR-Recherchen zufolge hatte das Ministerium vielfach Werbeanzeigen bei Facebook gezielt an Nutzer gerichtet, die politisch an den Grünen interessiert sind.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium ist seit Jahren auf Facebook sehr aktiv. In Anzeigen wirbt es für den Feldhamsterschutz oder zeigt, wie Ministerin Anne Spiegel (Grüne) ihr Dienst-E-Bike in Betrieb nimmt. Es ist üblich, dass Ministerien mit Steuergeld Öffentlichkeitsarbeit über Social Media machen und Anzeigen dabei auch an bestimmte Zielgruppen ausspielen lassen. Das soll die Reichweite erhöhen.

Juristen sehen Werbemethode als Verstoß gegen die Verfassung

Wer sich zum Beispiel für Naturschutz oder Bienen interessiert, bekommt entsprechende Werbeposts des Umweltministeriums bevorzugt angezeigt. Das Problem: Facebook-Werbeposts wurden vom Ministerium auch gezielt an Nutzerinnen und Nutzer gerichtet, von denen Facebook annimmt, dass sie sich für die Partei Bündnis90/Die Grünen interessieren. Das nennt sich Microtargeting. Renommierte Juristen halten das für einen Verstoß gegen die Verfassung.

Microtargeting bei Facebook-Werbung Welche Ziele und Probleme mit solcher Art von Facebook-Werbung verbunden sind, erklärt Simon Kruschinski vom Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz: "Es geht um Mobilisierung. Man visiert Nutzer und Nutzerinnen an, die den Grünen nahestehen und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, die Partei zu wählen. Außerdem erhofft man sich durch diese Werbemethode, dass die beworbenen Inhalte auf Facebook eine größere Reichweite bekommen: durch Teilen, Liken oder Kommentieren. Denn Zielgruppen, die dem Absender oder Inhalt der Anzeige zugeneigt sind, verteilen die Informationen eher weiter an andere Nutzer und Nutzerinnen auf Facebook. Mit dem Targeting verstößt das Ministerium aber auch gegen grundsätzliche Prinzipien einer gleichberechtigten Teilhabe am politischen Diskurs, weil es spezifische Themen und Menschengruppen in ihrer Kommunikation berücksichtigt, während es andere dabei ausschließt."

SWR-Recherche: Ministerium schaltet solche Werbung seit drei Jahren

Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann hatte kurz vor der Bundestagswahl Ende September aufgedeckt, dass das rheinland-pfälzische Umweltministerium in einem Fall einen Werbepost an Grünen-Interessierte ausgespielt hat. SWR-Recherchen zeigen: Das war kein Einzelfall, sondern es war gängige Praxis seit September 2018, also seit drei Jahren. Das Ministerium räumt ein: Nur in Ausnahmefällen wurde das Zielgruppenmerkmal "Interessiert an der Partei Bündnis90/Die Grünen" bei Facebook-Werbeposts nicht genutzt.

Die von Böhmermann kritisierte Facebook-Anzeige des rheinland-pfälzischen Klimaschutzminsteriums Screenshot Facebook Werbebibliothek

In den vergangenen drei Jahren seien rund 130 Facebook-Anzeigen geschaltet worden, was ungefähr 9.400 Euro gekostet habe. Die Praxis begann unter der grünen Ministerin Ulrike Höfken und ging auch unter ihrer Nachfolgerin Spiegel bis vor Kurzem weiter.

Ministerium stoppt Werbung nach Böhmermann-Sendung

Das Ministerium beendete das gezielte Ansteuern von Grünen-Interessierten sehr schnell, nachdem dies bekannt geworden war. Nicht mal 24 Stunden nach Böhmermanns Sendung hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums am 25.09.2021 - also einen Tag vor der Bundestagswahl - an den SWR:

Die Kritik an dieser Praxis ist berechtigt. Daher haben wir sie nach dem Hinweis sofort abgestellt und sichergestellt, dass eine solche Zielgruppenauswahl künftig nicht mehr erfolgt.

Ein klarer Rückzieher. Dass die Sache hochproblematisch sein könnte, scheint den Verantwortlichen im rheinland-pfälzischen Umweltministerium sofort klar geworden zu sein. In Wahlkampfzeiten sind Behörden noch einmal stärker als sonst zur Neutralität verpflichtet. Den Vorwurf der verbotenen Parteienwerbung weist das Ministerium in einer weiteren schriftlichen Stellungnahme, vom 1.10.2021 an den SWR, aber zurück:

Parteienwerbung hat nicht stattgefunden. Die Facebook-Beiträge beinhalteten keine Werbung für Parteien.

Rechtsprofessorin: Die Werbepraxis ist illegal

Je nach Inhalt der Werbung könnte aus Sicht von führenden Juristen auch der Vorwurf der illegalen Parteispende im Raum stehen. Aber selbst die üblichen Botschaften des Ministeriums zu den Luchsen im Pfälzerwald oder zum Ökolandbau gelten Juristen zufolge als problematisch, wenn sie vom grün geführten Ministerium gezielt an die Parteiklientel der Grünen gerichtet werden. Die Rechtsprofessorin und Expertin für Parteienrecht an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, Sophie Schönberger, äußert sich auf SWR-Anfrage unmissverständlich:

Es handelt sich auf alle Fälle um eine illegale Praxis. Staatliche Öffentlichkeitsarbeit muss parteipolitisch neutral sein - auch im Bezug auf den Adressatenkreis.

Dies beruhe letztlich auf dem Demokratieprinzip im Grundgesetz. Schönberger sagt zudem, staatliche Öffentlichkeitsarbeit sei nur zulässig, wenn sie insgesamt dazu diene, das Vertrauen der Bürger in die Demokratie, den Staat und seine Institutionen zu stärken: "Wenn man bewusst die Zielgruppen der Werbung nach Parteipräferenz aussucht, wird jedenfalls gegen diese Anforderung verstoßen, da Bürger gezielt nur nach Parteipräferenz angesprochen werden sollen."

Neutralitätspflicht gerade in Wahlkampfzeiten

Auch in den Wochen vor der Bundestagswahl hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium regelmäßig Facebook-Anzeigen geschaltet und über das sogenannte Microtargeting auch an Grünen-Interessierte ausspielen lassen. Aus Sicht der Juristin Diana zu Hohenlohe ist das als Verfassungsbruch zu sehen. Die Professorin für Öffentliches Recht an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien verweist darauf, dass in Wahlkampfzeiten die Neutralitätspflicht für Behörden sogar verstärkt gelte:

Eine Behörde, die im Wahlkampf mittels Microtargeting bestimmte Personen auf Facebook mit politischer Werbung adressiert, geriert sich als Teil des Wahlkampfteams ihrer Behördenleiterin. Das ist verfassungsrechtlich nicht erlaubt (…).

"Ministerium wurde für parteipolitische Interessen instrumentalisiert"

Die Rechtsprofessorin bilanziert auch mit Blick auf den langen Zeitraum von drei Jahren, in denen das Zielgruppenmerkmal "Interessiert an Partei Bündnis90/Die Grünen" genutzt wurde: "Das Verhalten offenbart ein bedenkliches Verständnis der Behördenleitung von der Funktion und den Aufgaben des anvertrauten Verwaltungsapparats. Hier wurde das Ministerium, das ausweislich seines Namens zur Erfüllung wichtiger Agenden in den Bereichen Klimaschutz, Umweltschutz, Energie und Mobilität und damit im Allgemeininteresse eingerichtet wurde, über Jahre für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert".

Staatsrechtler schließt Organklagen nicht aus

Auch der Staats- und Verwaltungsrechtler Professor Jörn Ipsen sieht einen Verstoß gegen das Grundgesetz, der Folgen haben könnte. Als Maßnahmen des Rechtsschutzes kämen Organklagen - auch von politischen Parteien - in Betracht, gegebenenfalls auch zum Landesverfassungsgericht. Dem SWR sagte der ehemalige Präsident des niedersächsischen Staatsgerichtshofs:

Die Kontakte eines Ministeriums ausschließlich mit einer der Leitung nahestehenden Klientel ist keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern gezielte Wahlbeeinflussung.

Laut Ipsen kommt auch ein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz in Betracht: Bevorzugung wegen politischer Anschauungen.

Keine weiteren Fälle in der Landesregierung bekannt

Das Umweltministerium gibt sich selbstkritisch was das Ansteuern der Zielgruppe "Interessiert an Bündnis90/Die Grünen" über den langen Zeitraum angeht. Das Zielgruppenmerkmal sei 2018 von Facebook vorgeschlagen und damals "ohne es kritisch zu hinterfragen" in die Zielgruppenauswahl mit aufgenommen worden.

Das Umweltministerium ist nach einer SWR-Umfrage das einzige Ministerium in der Landesregierung, dass so gehandelt hat. Staatskanzlei, Sozial- und Wissenschaftsministerium spielen Werbeposts zwar ebenfalls an bestimmte Zielgruppen aus, nach eigenen Angaben aber nicht an Partei-Interessierte. Die restlichen Ministerien geben an, keine Werbeanzeigen auf ihrem Facebook-Account zu schalten oder keinen Facebook-Account zu betreiben.