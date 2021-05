Wer noch keinen Corona-Impftermin hat, braucht Geduld. Auch in Rheinland-Pfalz stockt die Terminvergabe. Zudem stellen sich viele die Frage, ob es dabei gerecht zugeht. Wie sieht das der Hausärzteverband?

Das Klima wird rauher, wenn es um Termine für eine Corona-Schutzimpfung geht. Das erlebt auch Dr. Barbara Römer, die Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, die selbst eine Praxis in Saulheim betreibt. Mit ihr hat SWR Aktuell Online über den Unmut gesprochen, der sich bei impfwilligen Menschen und in den Praxen zunehmend aufbaut.

SWR Aktuell: Frau Römer, der Frust wächst auf beiden Seiten, wieso stockt derzeit die Terminvergabe auch bei den Hausärzten?

Dr. Barbara Römer: Seit dieser Woche und für die nächsten drei Wochen haben wir das Problem, dass die Anfragen immens sind - und zwar zunehmend je näher der Sommerurlaub kommt. Wir können diese Anfragen aber nicht mit einem Angebot befriedigen. Das führt zu einer immensen Druck-Situation in den Praxen. Das Nadelöhr bleibt der nicht vorhandene Impfstoff und das Nadelöhr wird in den nächsten drei Wochen nochmal kleiner. Weil wir jetzt mit den Zweitimpfungen starten.

Wir haben pro Woche im Schnitt nur ein bis zwei Flaschen Biontech, AstraZeneca oder Johnson & Johnson-Impfstoff bekommen. Wir bräuchten eigentlich ab sofort die doppelte Menge, um Erst- und Zweitimpfungen machen zu können. Das ist weiterhin nicht der Fall. Das erzeugt maximalen Druck in den Praxen.

Wodurch ist diese Situation entstanden?

Das liegt an der politischen Seite, die immer wieder Hoffnungen schürt: 'Jetzt kommt die Impf-Flut'. Sie kommt aber nicht. Sie wurde uns für den Mai angekündigt, ist aber definitiv ausgeblieben. Wir waten durch Impf-Pfützen. Und sind froh, wenn überhaupt der Fuß nass wird. Jetzt ist die neueste Aussage aus Berlin: 'Die Impf-Flut kommt im Juni'.

"Wir waten durch Impf-Pfützen. Und sind froh, wenn überhaupt der Fuß nass wird." Dr. Barbara Römer

Die Frage ist, ob davon bei uns was ankommt. Denn von diesem Kuchen essen immer mehr mit, die Hausärzte, zunehmend die Fachärzte und im Juni die Betriebsärzte, die natürlich auch einen Riesenbedarf haben. Dann kommen bald noch die Kinderärzte dazu. Deshalb weiß ich nicht, ob wir im Juni von einer Impfstoff-Flut in Hausarztpraxen sprechen können.

Erschwert es die Lage, dass alle nur den Biontech-Impfstoff wollen?

Es ist so, dass Biontech mit Abstand favorisiert wird. Wir haben aber auch Nachfragen zu Astrazeneca. Aber auch von diesem Impfstoff kommt ja nichts. Die Ansage von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hieß vergangene Woche: 'Für diese Woche kommt wenig Biotech - zwei Flaschen pro Arzt -, aber ihr könnt AstraZeneca in unbegrenzter Menge bestellen'.

Dr. Barbara Römer, Allgemeinmedizinerin in Saulheim (Kreis Mainz-Bingen) und Vorsitzende des Hausärzteverbandes (HÄV) Rheinland-Pfalz. privat

Dann haben Hausarzt-Kollegen vorab Termine vergeben. Es kamen in den Praxen dann maximal ein, zwei, drei Flaschen AstraZeneca an. Die Kollegen mussten reihenweise Termine absagen. Der Frust ist groß in den Praxen. Wir wollen, aber können nicht impfen. Die Medizinischen Fachangestellten müssen viel abfangen und kanalisieren, was von den Patienten dann kommt.

Es gibt Berichte, dass Praxen wegen der großen Probleme aus den Corona-Impfungen aussteigen wollen. Können Sie das bestätigen?

Ich weiß gar nicht, ob die, die das kommunizieren, auch aussteigen. Als Landesvorsitzende der Hausärzte landet ja viel Frust auch bei mir. Insofern bekomme ich schon viel mit, was im Land los ist. Und ich kriege viele Mails, dass sich viele Kollegen über die aktuelle Situation wahnsinnig ärgern, aber ich habe bis jetzt noch keine Mail oder Anruf bekommen von Kollegen, die sagen: 'Ich bin jetzt raus aus der Nummer.'

Ich kann den Kollegen auch nur sagen, dass ich vollstes Verständnis habe, weil die Situation gerade hoch unbefriedigend ist. Ich kann nur sagen: 'Haltet nochmal durch. Angeblich wird es ab Mitte Juni deutlich besser.'

Was halten Sie von der Aufhebung der Priorisierung?

Ich bin froh, dass in Rheinland-Pfalz die Priorisierung nicht jetzt schon aufgehoben wurde. Das würde die Situation noch weiter verschärfen. Weil die Priorisierung schon eine gewisse Bremse darstellt. Wir werden nicht so maximal von Termin-Anfragen überflutet wie die Kollegen in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin. Die gehen ja total unter.

Wenn die Bundesregierung im Juni nicht dafür sorgt, dass wir genügend Material haben, dann schickt sie die gesamte ambulante Praxisstruktur in eine schwere Krise. Ich hoffe, dass die Ankündigungen für Juni stimmen, was die Impfstoff-Dosen betrifft

Der Hintergrund für die Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni ist, dass dann die Betriebsärzte bei den Impfungen einsteigen. Die können Priorisierungen nicht so leben wie wir in den Praxen. Sonst müssten sie eine aufgeblähte Bürokratieblase aufbauen wie in Impfzentren. Aber davon wollen wir ja weg. Deshalb hätte ich mich auch beschwert, wenn die Aufhebung der Priorisierung für die Hausärzte nicht gekommen wäre.

Viele Bürger haben das Gefühl, dass es bei der Vergabe von Impf-Terminen nicht gerecht zugeht. Dass Leute schon geimpft sind, die eigentlich noch gar nicht an der Reihe wären. Ist das System ungerecht?

Zu sagen, es gibt krasse Fehler im System, halte ich für nicht angemessen. Die Frage ist: 'Klappt die Priorisierung zu 100 Prozent, so wie es der Bürger versteht?' Da würde ich sagen, niemand ist unfehlbar. Es kann immer jemand beim Impfen dran kommen, wo es heißt, da gibt es aber einen anderen, der noch schwerer krank ist.

"Eine vollkommene Gerechtigkeit für alle wird es nie geben." Dr. Barbara Römer

Ich habe diese Woche einen 16-jährigen geimpft, der fit und munter aussieht. Aber den habe ich geimpft, weil er immer wieder schwere Asthma-Anfälle hat. Das sieht man ihm in einer guten Phase nicht an. Wenn sie den zum Impfen aufrufen, fragt sich natürlich der 60-jährige in der Praxis, warum ist der jetzt dran?

Wir Impfen jetzt auch viele pflegende Angehörige. Das sind natürlich oft junge Frauen, die selbst nicht krank sind. Die sehen auch fit aus. Wer warum geimpft wird, werde ich keinem erklären. Also die subjektiv empfundene Ungerechtigkeit, die flächendeckend ist, die kann ich auf gar keinen Fall so bestätigen. Es ist schwierig, jemandem an der Nasenspitze anzusehen, warum der jetzt geimpft wird.

Viele Menschen aus der Prio-Gruppe 3 warten in Rheinland-Pfalz schon lange auf Termine. Das geht gefühlt kaum voran. Sind die anderen Gruppen immer noch nicht geimpft?



Wir impfen jetzt auch viele Krankenschwestern oder Mitarbeiter von Pflegeheimen. Da gab es zunächst viel Skepsis. Die kommen erst jetzt so allmählich, obwohl sie Prio-Gruppe 2 sind. Auch bei Älteren gab es Skeptiker. Der Ausblick auf den Urlaub hat unter anderem jetzt einen Schub entfacht.

Also, wenn sich jemand aus der Prio-Gruppe 2 jetzt erst registriert, kommt er dennoch schneller dran?

Das ist eine gefühlte Ungerechtigkeit, aber das ist inhaltlich gerechtfertigt. Ich habe auch das Problem damit, dass meine Prio-2-Leute jetzt ankommen und ich denen jetzt aus medizinischen Gründen schnell ein Impfangebot mache. Der mit Prio 3, der sich früh hat registrieren lassen, der wird immer noch mal rechts überholt von Nachzüglern aus Prio 2. Eine vollkommene Gerechtigkeit für alle wird es nie geben. Wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen, auch die Impfzentren, aber nobody is perfect.

Und fällt dann ab 7. Juni jede Form der Priorisierung weg?

Wir werden nichtsdestotrotz in den Hausarztpraxen, so wie wir es bei Impfungen schon immer machen, weiterhin nach der Gesundheit oder Krankheit des Einzelnen entscheiden, wann wir wen impfen.

Die Fragen stellte Dirk Rodenkirch