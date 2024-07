per Mail teilen

Die Ära Malu Dreyer ist beendet. Alexander Schweitzer ist der neue Regierungschef in Rheinland-Pfalz. Wie lief die Wahl im Plenum, was sagt die Opposition und welche Aufgaben liegen nun vor dem neuen Regierungschef in Rheinland-Pfalz.

