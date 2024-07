Der neue Ministerpräsident ist gewählt, die alte Regierungschefin wird verabschiedet. Malu Dreyer (SPD) feiert mit Prominenz in der Mainzer Staatskanzlei. Dreyer stand nicht nur elf Jahre an der Spitze des Landes, sondern war zuvor auch lange Sozialministerin in Rheinland-Pfalz. Ein Abgeordnetenmandat hat sie nicht - es ist also ihr letzter Tag in Landtag und Staatskanzlei.