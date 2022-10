Als Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) am Vormittag kurzfristig zu einem Pressestatement einluden, konnte man es schon erahnen: Der Innenminister zieht Konsequenzen aus den Vorwürfen in der Flutkatastrophe und tritt zurück. Analysen und Hintergründen in unserem SWR Extra in Deutscher Gebärdensprache (DGS)