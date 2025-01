Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz gedachte der rheinland-pfälzische Landtag in der Neuen Synagoge in Mainz den Opfern des Nationalsozialismus. Landtagspräsident Hendrik Hering und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) erinnerten an die Gräuel des Nationalsozialismus. Außerdem nahm der 104-jährige Zeitzeuge und Überlebende des Holocaust, Nicolaus Blättermann, an der Veranstaltung teil.