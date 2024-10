Was fehlt in unserer Berichterstattung? Worüber sollten wir anders berichten? Was sollten wir ausbauen? Darüber diskutieren am Abend SWR-Landessenderdirektorin Ulla Fiebig und der Chefredakteur der Verlagsgruppe Rhein Main (VRM), Dennis Rink, mit jungen Menschen.

Der SWR überträgt die Diskussion im Livestream ab 19:15 Uhr hier im Internet und in unserem SWR Aktuell-Kanal auf Youtube.