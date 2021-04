Mit einem Festakt gedenken die Evangelische Kirche, das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Worms heute der Widerrufsverweigerung von Martin Luther vor 500 Jahren.

Der Festakt in Worms findet am Nachmittag per Video statt. Damit wird das Jubiläumswochenende "500 Jahre Wormser Reichstag" mit verschiedenen Veranstaltungen eröffnet. Die Online-Veranstaltung wird live auf der Homepage des SWR gestreamt.

In Thesen verurteilte Luther damals Ablasshandel

Der Reformator Martin Luther hatte es am 18. April 1521 auf dem Reichstag in Worms abgelehnt, von seinen Schriften abzurücken - die Reformation nahm ihren Lauf. In 95 Thesen verurteilte Luther damals den Ablasshandel der katholischen Kirche, sich von Sünden freikaufen zu können. Die berühmte Verteidigungsrede Luthers trug entscheidend dazu bei, dass seine Ideen sich immer weiter ausbreiten konnten.

Botschaften und Liveschalten geplant

Bei dem Gedenkakt wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) eine Videoansprache halten. Daneben sind Botschaften oder Liveschalten etwa der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm und des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf geplant.

Verschiedene Veranstaltungen am Wochenende

Unter anderem wird zum 500. Jahrestag des Auftritts von Martin Luther damals die Fassade der Dreifaltigkeitskirche in Worms am Samstagabend bei einer Multimedia-Inszenierung mit rund 750 Quadratmetern Fläche zur größten Leinwand Deutschlands. Genau vor einem halben Jahrtausend soll sich der Reformator in Worms mit den Worten „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders!“ geweigert haben, seine revolutionären Ideen in Glaubensfragen zu widerrufen. Bei der Inszenierung „Luther-Moment“ aus modernster Computertechnik, klassischen Schauspiel-Elementen und Live-Musik wird der Frage nachgegangen, wo Menschen heute "Luther-Momente“ erleben und für ihre Sache einstehen.

SWR überträgt "Luther-Momente" live

Pandemiebedingt wird die Aufführung ausschließlich im Fernsehen mitzuerleben sein. Der SWR überträgt den "Luther-Moment“ mit einem Vorbericht am 17. April ab 22.35 Uhr live.