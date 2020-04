Seit Wochen ruht der Betrieb an den Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz. Das stellt nicht nur die Einrichtungen selbst vor Herausforderungen, sondern bringt auch die oft freiberuflich arbeitenden Dozenten in finanzielle Schwierigkeiten.

Die Schulen würden zwar teils von öffentlichen Geldern finanziert, sagte die Direktorin des Verbandes der Volkshochschulen (VHS) in Rheinland-Pfalz, Steffi Rohling. Aber rund 40 Prozent müssten in Rheinland-Pfalz am Markt erwirtschaftet werden: "Der Teilnehmer ist unser größter Zahler."

Die Mainzer Volkshochschule verliert derzeit pro Woche rund 50.000 Euro, wie ihr Direktor Christian Rausch berichtet. Denn die Betriebskosten liefen weiter. Für einen Großteil der 40 Angestellten in der Verwaltung sei Kurzarbeit beantragt worden. Kurzarbeit sei für die Mainzer Einrichtung aber nur möglich, weil sie ein eingetragener Verein sei, erklärt wiederum Rohling. Andere Schulen seien kommunal und könnten bislang kein Kurzarbeitergeld beantragen. Hier kämen Fehlbeträge auf die Kommunen zu. Rohling hofft, dass Städte, Kreise und Gemeinden auch bei knappen Kassen die Volkshochschulen in ihrer Struktur erhalten und sie unterstützen.

Situation für Kursleiter teils dramatisch

Kursleitern, die von den Einnahmen leben, bleibt in der aktuellen Krise häufig nur der Weg in die Grundsicherung, betont VHS-Direktorin Rohling. Denn bei den Hilfen für Solo-Selbstständige würden Betriebskosten berücksichtigt. Die hätten Kursleiter aber nicht - sondern ausfallende Honorare. An der Mainzer VHS sei bei 600 Dozenten für 80 bis 90 der Job an der Volkshochschule in Kombination mit denen an anderen Bildungseinrichtungen der Haupterwerb.

Der Hof zu Volkshochschule in der Mainzer Innenstadt ist gesperrt. Auch die Volkshochschule in der Landeshauptstadt hat aufgrund der Corona-Pandemie derzeit geschlossen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Andreas Arnold/dpa

Teilweise sei die Situation für diese Kursleiter dramatisch. Sie arbeiteten in der Regel auf Honorarbasis, stünden ohne Einnahmen da - und ein Ende sei nicht absehbar. Die Mainzer VHS hat sämtliche eintägige Veranstaltungen in diesem Semester abgesagt, längere Kurse wurden unterbrochen. Es sei zu befürchten, dass der Betrieb auch über April hinaus ruhen werde. Dann müssten die Kurse abgebrochen werden.

Corona-Krise "Riesen-Herausforderung" für VHS

Der Abbruch eines Kurses zieht einen enormen Verwaltungsaufwand nach sich, wie Nicole Kuprian, Leiterin der in kommunaler Hand befindlichen Koblenzer VHS, erklärte. Dann müsse der von den Teilnehmern gezahlte Preis anteilig erstattet werden. Die Corona-Krise sei eine "Riesen-Herausforderung" für die Volkshochschulen. Ende März sei der Betrieb sehr abrupt zum Erliegen gekommen. Nun müsse man schauen, wie zumindest noch Kurse mit für die Teilnehmer wichtigen Abschlüssen durchgezogen werden könnten.

Auch die Koblenzer VHS zählt ungefähr 600 Dozenten. Rund 100 sind nach Angaben ihrer Leiterin auf den Verdienst dort angewiesen. Darunter seien Rentner, die sich ein Zubrot verdienten. Kuprian rechnet damit, dass auch das kommende Herbstsemester noch von der Krise gezeichnet sein wird. Etwa die Hälfte der Kursteilnehmer sei über 50 Jahre alt und werde aus Angst vor einer Infektion vermutlich auch dann nicht in einem Kurs sitzen wollen. Rohling vom Landesverband sieht das ähnlich. Es sei sehr fraglich, ob die Menschen im Herbst wieder in Gruppen lernen wollten.

Lernen wird "brutal unterbrochen"

Rohling beschäftigten auch die möglichen Folgen des Shutdowns für Kursteilnehmer: "Das Lernen wird gerade brutal unterbrochen." Beispielsweise Integrations- oder Deutschkurse seien aber für die Teilnehmer wichtig, um hierzulande Fuß fassen zu können. "Da bricht eine ganze Grundlage weg", warnt Rohling. Ähnlich sehe das bei Alphabetisierungskursen aus oder Angeboten, die zu einem Schulabschluss führen.

Zwar werde auch mit Online-Kursen gearbeitet, das gehe aber nicht immer. Froh seien die Volkshochschulen, dass es seit einem Jahr die VHS.Cloud gebe, die eine Plattform etwa für Materialien, virtuelle Klassenzimmer oder Tutorien sei. Allerdings hätten nicht alle Teilnehmer die technische Ausstattung für Online-Kurse und längst nicht alle Kursleiter seien erfahren im Online-Lehren. Allein in den vergangenen beiden Wochen seien in Rheinland-Pfalz mehr als 100 Dozenten in Notfallschulungen fit gemacht worden.