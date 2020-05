Die Hygienekonzepte liegen in den Schubladen, doch es fehlt oft an Räumlichkeiten: Obwohl die Volkshochschulen seit dem 13. Mai wieder öffnen dürfen, läuft der Kursbetrieb nur langsam wieder an. Das zeigt eine SWR-Umfrage.

Nach den beschlossenen Lockerungsmaßnahmen der Landesregierung im Zuge der Corona-Pandemie haben die 67 Volkshochschulen (VHS) im Land mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Es fehlt an Räumen, weil viele Einrichtungen auf die Kooperation mit Schulen angewiesen sind. Letztere haben alle Hände voll zu tun, erst einmal ihren eigenen Schulbetrieb wieder zu organsieren.

Vielerorts gibt es zudem noch Bedenken, ob jetzt überhaupt schon geöffnet werden soll. So heißt es etwa bei der VHS Kirn: "Unsere Lehrkräfte haben mit ihren Kursteilnehmenden gesprochen, und die meisten möchten noch ein bisschen warten."

Viele VHS-Kursleiter arbeiten auf Honorarbasis - sie berichten von Existenzsorgen (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ Waltraud Grubitzsch

Hälfte der befragten Volkshochschulen noch zu

Gut die Hälfte der 41 Volkshochschulen, die sich an einer Umfrage des SWR beteiligt haben, gibt an, den Kursbetrieb noch nicht wieder eröffnet zu haben. Immerhin 12 Volkshochschulen geben an, teilweise mit ersten Kursen begonnen zu haben. Sie starten meist mit Schulabschluss- oder Deutschkursen. Kochkurse oder Gesundheitskurse mit körperlicher Bewegung stehen erst einmal hinten an.

Nur drei Volkshochschulen geben an, sie hätten grundsätzlich wieder geöffnet: Im Rhein-Lahn-Kreis, in Bernkastel-Kues und in Neuwied. Die VHS in Speyer legt Wert auf die Tatsache, dass durch Onlinekurse der Betrieb "zu keinem Zeitpunkt vollständig eingestellt" gewesen sei. Auch andere Schulen versuchten, die Zeit nach dem Lockdown mit solchen Angeboten zu überbrücken.

Hygienekonzepte liegen in der Schublade

Die Volkshochschulen bemühen sich nun, den Kursbetrieb in den nächsten Wochen nach und nach wieder hochzufahren. So sollen in Trier schon ab Anfang nächster Woche wieder Präsenzangebote stattfinden, aber auch an anderen Standorten wie in Wittlich, in Boppard oder im Landkreis Mainz-Bingen.

Sieben der Volkshochschulen, die an der Umfrage teilnahmen, also etwa ein Fünftel, sagt allerdings, dass sie erst nach den Sommerferien wieder starten wollen. Die Kreisvolkshochschule Mayen-Koblenz etwa teilt mit, man wolle die Ansteckungsgefahr "so gering wie nur möglich halten und unsere Mitmenschen vor einer weiteren Gefährdung schützen." Immerhin: Die meisten Volkshochschulen haben fertige Hygienekonzepte in der Schublade (24 der befragten VHS) oder in Arbeit (10).

Besonders allein gelassen fühlen sich die Volkshochschulen mit den Integrationskursen picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Sven Hoppe/dpa

VHS-Kursleiter mit Existenzsorgen

Der Landesverband der Volkshochschulen weist auf die erheblichen Einnahmeausfälle hin, die die Corona-Pandemie verursacht habe. Den Schulen fehlten die "notwendigen Reserven", um diese zu kompensieren. Zudem seien viele, meist auf Honorarbasis arbeitende Kursleiterinnen und Kursleiter in ihrer Existenz bedroht.

Mittels der Onlineplattform "vhs.cloud" könne man immerhin ein "professionelles Angebot für Bürgerinnen und Bürger" zur Verfügung stellen. Hunderte Kursleiterinnen und Kursleiter seien dafür in den vergangenen Wochen geschult worden.

BAMF hatte von Integrationskursen zunächst abgeraten

Noch schwieriger wird der Neubeginn übrigens für Volkshochschulen, die Integrationskurse etwa für Geflüchtete anbieten, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert werden. Gut die Hälfte der an der SWR-Umfrage teilnehmenden Volkshochschulen bietet solche Kurse normalerweise an. Doch bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa an der VHS Bad Dürkheim, ist ein Neustart kaum in Sicht.

Der Grund: Das BAMF hatte zuletzt davon abgeraten, die Kurse wieder aufzunehmen. Erst vor wenigen Tagen kam nun die Ansage, wonach die Träger selbst entscheiden sollen, ob sie die Kurse wieder aufnehmen sollen. Dazu schreibt die VHS Kaiserslautern: "Mit diesen Regelungen werden die Träger alleine und im Stich gelassen."