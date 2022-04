Urteil: Corona-Sondervermögen des Landes RLP teils verfassungswidrig

per Mail teilen

Die Zusatz-Kredite, die sich die rheinland-pfälzische Landesregierung wegen der Corona-Pandemie eingeräumt hat, sind teilweise verfassungswidrig. Das hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz entschieden. Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, da es bundesweite Signalwirkung hat.

Um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen, hatte sich das Land 2020 die Möglichkeit geschaffen, außerhalb des regulären Haushalts Zusatz-Kredite von mehr als einer Milliarde Euro aufzunehmen. Die Landesregierung nennt diese Kredite "Sondervermögen". Einer dieser Zusatz-Kredite in Höhe von rund 120 Millionen Euro ist für die Digitalisierung eingeplant. Zu Unrecht, urteilten nun die Richter am Verfassungsgerichtshof in Koblenz.

Neue Schulden dürften nur für solche Maßnahmen aufgenommen werden, die gezielt und zweckgerichtet auf die Überwindung der Notlage gerichtet seien. Zwar liege es auf der Hand, dass sich durch die Corona-Pandemie dringende Bedarfe zum Ausbau der digitalen Infrastruktur ergäben. Aber die Ausgaben für die Digitalisierung seien schon vorher im regulären Haushalt verplant gewesen.

Maßnahmen überwiegend verfassungskonform

Gleiches gilt für einen 50 Millionen Euro Zusatz-Kredit, der für den Klimaschutz gedacht ist. Auch hier fehlt dem Gericht der Bezug zu Corona. Aus beiden Krediten dürfen ab sofort keine Zahlungen mehr erfolgen. Die übrigen Maßnahmen aus den Bereichen Medizin, Bildung, Wirtschaft und Kommunalfinanzen - und damit der überwiegende Teil aus dem Corona-Sondervermögen - wiesen den erforderlichen hinreichenden Zusammenhang zu der Corona-Pandemie auf, so der Verfassungsgerichtshof.

AfD: Rücklagen hätten aufgelöst werden müssen

Die AfD-Fraktion im Landtag hatte gegen die Einrichtung des Corona-Sondervermögens geklagt. Nach ihrer Auffassung wäre das nicht nötig gewesen, wenn das Land eine seiner Rücklagen aufgelöst hätte. Auch der Landesrechnungshof und der Steuerzahlerbund vertreten diese Haltung.

Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz sah das anders. Vor der Kreditaufnahme habe der Gesetzgeber die vorhandene Rücklage in Höhe von etwa einer Milliarde Euro nicht auflösen müssen. Es seien tragfähige Gründe dargelegt worden, warum die Rücklagen beibehalten werden müssten, wie "erhebliche Risiken für den Haushaltsvollzug der nächsten Jahre, etwa Bedarfe für zukünftig notwendige Zahlungen im Kommunalen Finanzausgleich".

Verstoß gegen die Schuldenbremse?

Im Kern ging es im Verfahren darum, ob die Zusatz-Kredite gegen die sogenannte Schuldenbremse in der Verfassung verstoßen. Diese verbietet dem Land, neue Schulden aufzunehmen. Allerdings lässt die Verfassung Ausnahmen zu, etwa bei Katastrophen, Konjunktureinbrüchen oder Notlagen. Die Corona-Pandemie ist nach Einschätzung von Juristen eine Notsituation.

Darauf berief sich auch die Landesregierung in der mündlichen Verhandlung. Die Aufnahme der Kredite zur Bewältigung der Pandemie sei zur Krisenbekämpfung notwendig gewesen und hätte nicht durch andere Mittel ausgeglichen werden können, sagte der Abteilungsleiter im Finanzministerium, Dieter Stahl, damals.

Urteil in Mainz mit Spannung erwartet

Die Entscheidung zum Corona-Sondervermögen war in der Landeshauptstadt Mainz mit Spannung erwartet worden. Dort stimmt der Landtag an diesem Freitag zum Abschluss einer dreitägigen Debatte über den Haushalt 2022 ab. Es wird erwartet, dass das Parlament mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP dem Regierungsentwurf zustimmt, ergänzt um Änderungsanträge der Ampel-Fraktionen.

Für die Landesregierung ist es innerhalb der vergangenen zehn Jahre das vierte Mal, dass sie wegen ihrer Finanzpolitik vor dem höchsten Gericht des Landes stand. 2012 erklärte der VGH das Finanzierungsmodell für Kommunen für verfassungswidrig. Gleiches geschah 2017 mit dem Pensionsfonds für Beamte. Und 2019 erklärte der VGH das Finanzierungsmodell für Kommunen ein weiteres Mal für verfassungswidrig.

Urteil könnte Signalwirkung haben

In Hessen hatte es im vergangenen Herbst eine ähnliche Klage gegeben. Auch dort hatte die Landesregierung zur Bewältigung der Corona-Krise ein milliardenschweres Sondervermögen eingerichtet. Der Hessische Staatsgerichtshof hatte das für verfassungswidrig erklärt.

Das Urteil aus Koblenz hat nun womöglich bundesweite Bedeutung. Denn mit der ähnlichen Frage muss sich wohl bald auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigten.

Hintergrund ist, dass die Bundesregierung plant, Kredite, die für Corona vorgesehen waren, für den Klimaschutz zu verwenden. Die CDU/CSU-Opposition im Bundestag geht davon aus, dass das ein Verstoß gegen die Schuldenbremse im Grundgesetz ist und hat dazu eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt.