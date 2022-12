Polizei verhindert Sprengung eines Geldautomaten in Birkenfeld

Polizisten haben in Birkenfeld offenbar Diebe daran gehindert, einen Geldautomaten in die Luft zu jagen. Die Unbekannten sind geflüchtet, als die Streife auftauchte.

Die Polizeistreife entdeckte gegen zwei Uhr in der Nacht auf den 24. Dezember eine Limousine, die mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Wasgau-Marktes in Birkenfeld stand. Nachdem der Fahrer den Polizeiwagen erkannte, raste er laut Polizei Richtung Stadtmitte davon. Auf seiner Flucht habe der Unbekannte mindestens einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Die Beamten nahmen zwar die Verfolgung auf, verloren den Wagen aber schließlich in Höhe der Saarstraße aus den Augen und brachen die Aktion nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen ab.

Sporttasche mit Sprengstoff aus dem Auto geworfen?

Zurück am Supermarkt fanden die Beamten zunächst keine Hinweise auf einen möglichen Versuch, dort einzubrechen oder den Geldautomaten im Eingangsbereich zu sprengen. Diese fanden sich aber später: Im Rahmen einer Fahndung entdeckte ein Polizist gegen halb sieben am Morgen eine blaue Sporttasche, die mit Sprengstoff gefüllt war. Sie lag an einem Kreisel an der Bundesstraße 41 am potentiellen Fluchtweg der Täter.

Diese Sporttasche mit Sprengstoff haben die Unbekannten bei ihrer Flucht offenbar aus dem Auto geworfen. Quelle: Polizeiinspektion Trier

B 41 für Entschärfung der Bombe gesperrt

Laut Polizei ragten aus der geöffneten Tasche Drähte, die an einem "Päckchen" befestigt waren. Um die Bombe kontrolliert zu sprengen, wurden die Bundesstraße 41 und der angrenzende Bereich weiträumig abgesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Experten des Landeskriminalamtes konnten den Sprengstoff gegen zehn Uhr entschärfen.

Um die Hintergründe zu klären, bittet die Polizeiinspektion Birkenfeld jetzt um Hilfe: Wer hat Hinweise zu der dunklen Limousine? Dabei könnte es sich laut Polizei um einen Audi handeln. Auf dem Kennzeichen sei die Stadt- bzw. Kreiskennung GEL- oder GER- zu erkennen gewesen. Auch Autofahrer, die etwas von der nächtlichen Flucht mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei melden. Außerdem werden Hinweise zur blauen Sporttasche gesucht, die möglicherweise aus dem fahrenden Auto geworfen wurde. Die Telefonnummer der Polizei Birkenfeld lautet 06782 9910.