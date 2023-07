Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was hat der Morgen gebracht? Unser RLP-Newsticker zum Nachlesen!

10:00 Uhr Das wars schon wieder, Tschüss! Ich gebe mir ja immer größte Mühe, in meinen Beiträgen eine inhaltliche Klammer zu machen - also mit dem gleichen Thema ein- und auszusteigen. Warum nicht auch beim Ticker? Die große Verwüstung im saarländischen Freisen unweit der Grenze zu Rheinland-Pfalz, könnte durch einen Tornado entstanden sein. "Ich bin mir sicher, dass es ein Tornado war", sagte Dirk Schäfer, Leiter des Katastrophenschutzamtes im Landkreis St. Wendel am Mittwochmorgen. Das Video, das den Ausmaß der Verwüstung zeigt, findet ihr ganz am Anfang des Tickers. Ich entlasse euch jetzt mit einem tollen Schnappschuss der Kollegin Laura Uzupyte aus Mannheim von einem Blitz über dem Rhein in diesen sonnigen Tag. Bereits am Spätnachmittag zog dieses Gewitter über den Rhein. SWR

9:54 Uhr So habt ihr euch die vergangenen Tage abgekühlt Definitiv ein Eintrag aus der Kategorie "Abspeichern, weil er wieder gebraucht werden könnte". Ich hab euch vorhin gefragt, wie ihr euch die vergangenen Tage abgekühlt habt, und die Antwort fiel eindeutig aus. 70 Prozent haben einfach die Rollläden runtergelassen und die Klimaanlage oder den Ventilator angeschmissen. Was mich, anlässlich des Klagens in meinem Umfeld, überrascht hat: Einem Viertel von euch geht es ähnlich wie mir. Ihr mögt die Hitze und taut gerade erst richtig auf. Fünf Prozent von euch haben im Schwimmbad Abkühlung gesucht und nur ein Prozent hat auf das wohl unterschätzte Fußbad zurückgegriffen. Egal wie: Kommt weiter gut und unbeschadet durch den Sommer!

9:44 Uhr RLP hat weniger Frauen in kommunalen Führungspositionen als der Bundesdurchschnitt Noch eine eher unerfreuliche Nachricht in Sachen Gleichstellung: In den Topetagen von kommunalen Firmen in Rheinland-Pfalz arbeiten vergleichsweise wenige Frauen. Die bestplatzierte rheinland-pfälzische Stadt Mainz hat einen Anteil von 17,5 Prozent weiblicher Führungskräften und liegt damit vier Prozentpunkte unter dem deutschen Schnitt, wie aus einer Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen hervorgeht. Auf Rang zwei im rheinland-pfälzischen Ranking folgt Ludwigshafen mit 13 Prozent, dahinter schließen sich Koblenz (7,7) und Kaiserslautern (6,5) an. In Trier gibt es gar keine Frau im Top-Management. Der durchschnittliche Anteil weiblicher Führungskräfte in kommunalen Unternehmen liegt deutschlandweit bei 21,5 Prozent. Für die Studie wurden bundesweit 1.429 kommunale Unternehmen in 69 größeren Städten analysiert, in denen die öffentliche Hand die Mehrheit hat. Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 12. Juli 2023 um 9:30 Uhr.

9:34 Uhr Der 12. Juli - was tat sich da so? Kurz vor Ende noch ein bisschen Futter für die Gespräche in der Büro-Küche, auf dem Pausenhof oder an der Supermarktkasse. Das ist am 12. Juli passiert... ...1975: Der Europa-Park in Rust/Baden-Württemberg wird eröffnet, ein Freizeitpark mit einem Unterhaltungsangebot für alle Altersklassen. ...1913: Nach kaum fünf Jahren Bauzeit wird die Möhnetalsperre im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) eingeweiht. Sie ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung die größte Stauanlage Europas. ...1906: In Frankreich wird Alfred Dreyfus vom Kassationsgericht voll rehabilitiert und wieder in die Armee aufgenommen. Der ehemalige jüdische und von Geburt elsässische Offizier war 1894 wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich von einem Militärgericht zu lebenslanger Verbannung verurteilt worden. Das ihn belastende Anklagematerial wurde später als Fälschung entlarvt ("Dreyfus-Affäre").

9:24 Uhr Versuchte Geldautomatensprengungen in der Nacht An gleich zwei Orten - in Salmtal und Badem - haben Unbekannte in der Nacht versucht Geldautomaten zu sprengen. Sie sind aber beide Male unverrichteter Dinge wieder verschwunden. Aber der Reihe nach: Der erste Einbruchsalarm habe die Polizeiinspektion Wittlich um kurz nach zwei Uhr morgens aus der Volksbankfiliale in Salmtal erreicht. Eine Zeugin meldete kurz darauf Einbruchsgeräusche und ein wegfahrendes Auto. Gegen 2:30 Uhr gab es dann einen weiteren Einbruchsalarm. Ausgelöst wurde er in der Volksbankfiliale in Badem in der Eifel. In beiden Fällen waren die Türen zum Vorraum aufgebrochen, die Geldautomaten aber nicht angerührt worden. Badem/Salmtal Täter auf der Flucht Versuchte Sprengung von Geldautomaten in Salmtal und Badem Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Salmtal und Badem versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Laut Polizei ist das gescheitert. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:11 Uhr 😍 Eure Tier-Fotos von gestern Meine Kollegin Susanne Weber hat gestern im Ticker dazu aufgerufen, Fotos von euren Tieren zu schicken. Und da ihr alle wohl länger schlaft als wir, sind noch viele nach Ende des Tickers eingetrudelt. Die wollen wir aber natürlich auch würdigen und haben eine kleine Auswahl zusammengestellt. Ein Bild von ihrem Snoopy hat uns Zana Junuzović zugeschickt! privat Bild in Detailansicht öffnen Nicht direkt ein Haustier, aber ein wiederkehrender Besucher bei Tanja Hollenbach in Speyer ist diese Heuschrecke. "Egal wie oft ich sie rauswerfe, sie kommt zurück", sagt sie. privat Bild in Detailansicht öffnen Dieses Bild von Marie im Badeurlaub hat uns Jeannette Grundmann geschickt. Sie haben ihren gemeinsamen Urlaub am Lago Maggiore verbracht. privat Bild in Detailansicht öffnen Seine Rose hat Edo Fischer am Rhein in Worms abgelichtet. privat Bild in Detailansicht öffnen

8:54 Uhr Aufführung bei Nibelungenfestspiele abgebrochen - kein Geld zurück Wegen des Gewitters gestern Abend musste die Vorstellung der Nibelungen-Festspiele in Worms kurz vorm Ende der Aufführung abgebrochen werden. Die Gäste haben mit Regenschirmen und -capes das Open-Air-Gelände verlassen und die Darsteller und Darstellerinnen wurden im Dom in Sicherheit gebracht. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Mainz sind deshalb der Frage nachgegangen, ob die Zuschauer und Zuschauerinnen nun ihr Geld zurückbekommen. Dem ist aber nicht so, denn die Regeln sind eindeutig: "Sollten die Festspiele wegen witterungsbedingter Gefahren für Leib, Leben oder Gesundheit der Mitwirkenden und der Besucher eine bereits begonnene Aufführung in oder nach der Aufführungspause abbrechen müssen, so besteht kein Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises." Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 12. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

8:41 Uhr Feuerwehren bitten Landwirte um Hilfe bei Waldbränden Die Gefahr von Wald- und Flächenbränden ist durch die Trockenheit aktuell extrem hoch. Der Landesfeuerwehrverband und der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau und Rheinland-Pfalz Süd bitten deshalb nun Landwirte um Unterstützung. Die Versorgung mit Löschwasser sei gerade in Wäldern ein Problem, teilt der Landesfeuerwehrverband mit. Deshalb seien die Feuerwehren auch auf die Hilfe der Landwirte angewiesen. In der neuen Datenbank redfarmer.de können die Bauern eintragen, welche Wasserbehälter oder andere Geräte sie bei einem Wald- oder Flächenbrand zur Verfügung stellen können. Das können beispielsweise Güllefässer, Maischetransporter oder Zugfahrzeuge sein. Die Feuerwehren haben laut Bauern- und Winzerverband Zugriff auf die Datenbank und können die Landwirte bei einem Brandeinsatz direkt kontaktieren. Im Kreis Südliche Weinstraße gibt es die Initiative "Red Farmer" bereits seit knapp einem Jahr. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 12. Juli 2023 um 8:30 Uhr.

8:35 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Zweiter Tag des NATO-Gipfels im litauischen Vilnius: Die Staats- und Regierungschefs beraten mit Gästen aus dem Indo-Pazifik-Raum sowie der EU und Schweden über die Entwicklung im Ukraine-Krieg. Am Nachmittag will NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die Ergebnisse des Treffens informieren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt eine Initiative zur Unterstützung bei Long Covid vor. Unter anderem hatte er schon in Aussicht gestellt, das vorhandene Wissen zu Long Covid auf eine Internetseite zu bringen, auf der sich Ärzte, Ärztinnen und Betroffene mit gesicherten Angaben informieren können. Außerdem entwickelten sich auch brauchbare Therapiekonzepte, sagte Lauterbach vorab. Das Europaparlament in Straßburg stimmt über das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ab. Seit Wochen liefern sich Befürworter und Gegner dazu einen Schlagabtausch. Wie die Abstimmung ausgeht, ist völlig offen. Das Gesetz sieht beispielsweise vor, dass Wälder aufgeforstet und Moore renaturiert werden. Gegner kritisieren, dass Landwirte durch die Schutzmaßnahmen zu stark eingeschränkt würden.

8:17 Uhr Asbest verbaut: Anwohner nach Brand beunruhigt Das Thema zieht sich schon durch die ganze Woche: Nachdem am Wochenende ein Autohaus in Landau abgebrannt ist, haben die Gutachter festgestellt, dass in der Decke Asbest verbaut war. Die direkten Anwohner und Anwohnerinnen beunruhigte diese Nachricht, sodass es gestern Abend eine Informationsrunde für sie gab. Von der Stadt heißt es, die Bürger sollen vorsichtig sein, wenn sie "weiße oder gräuliche Brocken" finden. Sie sollten sie nicht anfassen und stattdessen die Stadt verständigen. Die Stadt Landau geht davon aus, dass der Großteil der asbestbelasteten Dachteile in unmittelbarer Nähe des Autohauses niedergegangen ist. Eine akute Gefahr bestünde nicht, es müsse aber sichergestellt werden, dass die Asbest-Teile nicht weiter verteilt werden. Dazu hat die Stadt auf fünf Grundstücken in der Nachbarschaft eine professionelle Reinigung veranlasst. Gestern hat ein Fachgutachter nochmals Proben genommen, die nun ausgewertet werden. Dennoch soll für die Menschen im Umkreis keine Gefahr bestehen. Die Brandruine des Autohauses in Landau. SWR Über dieses Thema berichtete das Studio Ludwigshafen am 12. Juli 2023 um 8:00 Uhr.

Weil wir es heute schon so viel vom Wetter und den Temperaturen hatten, würde mich interessieren, wie ihr gegen die Hitze vorgeht.

Rolläden runter, Klimaanlage oder Ventilator an! 70,5%

Füße im kalten Wasser unterm Schreibtisch oder Wadenwickel! 1,1%

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

7:50 Uhr Brennendes Wohnhaus in Kempernich gelöscht Das brennende Wohnhaus in Kempenich im Kreis Ahrweiler konnte mittlerweile gelöscht werden. Das Feuer war gegen 4 Uhr ausgebrochen. Weitere Informationen über die Brandursache oder ob Personen verletzt wurden, sind weiterhin nicht bekannt. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 12. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

7:44 Uhr Industriehafen Mainz bleibt bis nächste Woche gesperrt Nachdem sich ein Tankschiff vor dem Industriehafen von Mainz festgefahren hatte, bleibt der Hafen bis nächste Woche gesperrt. Zwar wurde am Dienstagnachmittag der Tanker von einem Schleppboot ins tiefere Fahrwasser gezogen, jedoch könnte es durch diese Aktion zu sogenannten Verwerfungen am Grund des Rheins gekommen sein, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Deshalb müssten erst Peilfahrten durchgeführt werden, um den Boden zu untersuchen. Bis voraussichtlich nächsten Montag bleibt der Hafen deshalb für große Schiffe gesperrt. Sportboote können aber weiter ein- und ausfahren. Der mit Methanol beladene Tanker hatte am Montag auf dem Rhein gewendet und sich dabei aufgrund des niedrigen Wasserstandes festgefahren. SWR Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 12. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

7:35 Uhr Tödlicher Unfall auf B49 am Dienstagabend Bei einem Verkehrsunfall auf der B49 bei Neuhäusel ist gestern Abend ein Mann getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer mit einem Transporter aus Koblenz kommend in Richtung Montabaur unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er laut Polizei in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen. Der Fahrer des Autos wurde den Angaben zufolge eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 12. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

7:25 Uhr "Ein Dorf baut auf" - Folge 14 aus Dernau im Ahrtal Übermorgen jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum zweiten Mal. In dieser Woche waren deswegen diverse Politiker und Politikerinnen in der Region unterwegs, um sich vor Ort über den Stand des Wiederaufbaus zu informieren. Die Kollegen und Kolleginnen im Studio Koblenz betrachten die Dinge seit zwei Jahren von der anderen Seite. Sie reden mit Betroffenen, lassen sie zu Wort kommen. Heraus kam dabei die Reportage-Reihe "Ein Dorf baut auf". Sie begleitet Menschen in Dernau im Kreis Ahrweiler nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal auf ihrem Weg zurück zur Normalität. Inzwischen sind es 14 Folgen - alle sehenswert. Die jüngste könnt ihr euch hier anschauen:

7:05 Uhr Erdbeerbauern aus der Westpfalz ziehen gemischte Bilanz Als gebürtige Frankfurterin trinke ich meine Erdbeerbowle am liebsten mit Äbbelwoi. Dass ich das am Wochenende machen konnte, verdanke ich unter anderem den Erdbeerbauern in der Westpfalz - Danke euch! Sie hatten allerdings kein einfaches Jahr, wie sie meinem Kollegen Jürgen Rademacher erzählt haben. Der nasse Frühling und der bislang sehr trockene Sommer haben dazu geführt, dass weniger Erdbeeren gewachsen sind und diese dann auch noch kleiner waren als sonst. Die Bauern stellen sich darauf ein, dass sich die Situation in den kommenden Jahren durch den Klimawandel noch verschärft und arbeiten schon jetzt an Lösungen, denn die Nachfrage war hoch. Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 12. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr Wohnhaus in Kempernich im Kreis Ahrweiler brennt In Kempenich im Kreis Ahrweiler brennt derzeit ein Wohnhaus. Wie die Polizei Adenau mitteilt, ist das Feuer gegen 4 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr sei derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ob jemand verletzt wurde und wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt, ich werde aber nachberichten, sobald es mehr Informationen gibt. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 12. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

6:25 Uhr 🌦 Durchschnaufen! Heute wird es "normal" sommerlich Gestern habe ich noch gedacht, ich schmelze am Schreibtisch, jetzt weht mir gerade dank des Fensterplatzes eine kühle Brise um die Nase. Heute gehen die Temperaturen dann etwas runter, der Tag startet zunächst mit noch abziehenden Schauern. Im Tagesverlauf bleibt es aber meist trocken und mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad wird es sommerlich warm, aber nicht mehr so brütend heiß. Die Hitze kommt dann wohl zum Wochenende hin wieder zurück und auf die Gefahr hin, es mir mit euch zu verscherzen - mich freut's! Video herunterladen (25,6 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in und für Rheinland-Pfalz Vor dem Landgericht Koblenz geht der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe "Vereinigte Patrioten" weiter. Die fünf Angeklagten, vier Männer und eine Frau, sollen einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Laut Anklage wollten sie zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeiführen und dann Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen. Wie können Neubauten bezahlbar und nachhaltig sein? Um diese Frage geht es heute beim 22. Bauforum des Finanzministeriums in Mainz. Steigende Baukosten, höhere Zinsen und ambitionierte Klimaschutzziele stellen die Wohnungs- und Bauwirtschaft vor immense Herausforderungen. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die von der Flut 2021 stark betroffen war, informiert kurz vor dem zweiten Jahrestag über den Wiederaufbau nach der Katastrophe. Dazu hat die Stadt auch Gedenkveranstaltungen geplant.

6:05 Uhr Notaufnahme der Unimedizin Mainz weiter zu Am Dienstagnachmittagmittag meldete die Unimedizin in Mainz: "Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf". Grund für die Schließung der Notaufnahme war ein defektes Glasfaserkabel. Das sei mittlerweile zwar wieder repariert, so eine Sprecherin, allerdings würden die Systeme schrittweise hochgefahren, sodass es unter Umständen - etwa beim Zugriff auf Daten der Bildgebung und der Labore - weiter zu Beeinträchtigungen kommen könne. Wenn der Betrieb wieder aufgenommen wird, schreiben wir es hier auf: Mainz Netzwerkausfall legt Betrieb lahm Notaufnahme der Unimedizin in Mainz bleibt weiter geschlossen Die Notaufnahme in der Mainzer Universitätsmedizin nimmt keine Patienten auf - auch wenn die Netzwerkstörung mittlerweile behoben ist. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:00 Uhr Schwere Unwetter am Abend und in der Nacht Am Abend und in der Nacht haben die Gewitter nicht nur für Abkühlung gesorgt, sondern auch für Dauereinsätze der Feuerwehren in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Im Westerwald fielen mehrere Bäume auf Autos, einer sogar gegen ein Haus. Auch Stromleitungen wurden beschädigt, sodass es zwischenzeitlich bei einigen Menschen dunkel wurde. Die gute Nachricht: Bisher wurden keine verletzten Menschen gemeldet.



Schlimmer hat es Freisen im Landkreis St. Wendel im Saarland getroffen. Dort wurden in einer circa 100 Meter langen Schneise Dächer abgedeckt und insgesamt 30 Häuser teils schwer beschädigt. Video herunterladen (40,3 MB | MP4)