Von den 20 meist verschuldeten Städten und Kreisen in Deutschland kommen inzwischen elf aus Rheinland-Pfalz - so viele wie noch nie. Vor zehn Jahren waren es noch sieben. Das geht aus amtlichen Statistiken hervor, die die Bertelsmann-Stiftung für das Jahr 2018 ausgewertet hat. Dem SWR liegt die Auswertung vor.

Betroffen sind vor allem Städte. Die meist verschuldete Kommune Deutschlands ist weiterhin die Stadt Pirmasens. Dort liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei fast 8.300 Euro. Auf Platz drei liegt unverändert Kaiserslautern. Dort ist jeder Einwohner statistisch mit rund 6.800 Euro verschuldet. Weitere Beispiele sind Zweibrücken, Ludwigshafen, Trier, Frankenthal, Worms und Mainz.

Bei den Kreisen ist Kusel weiterhin der meist verschuldete Landkreis Deutschlands. Dort liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei rund 4.200 Euro je Einwohner. Neu ist, dass unmittelbar dahinter die Kreise Birkenfeld (rund 3.150 Euro/Einwohner) und Kaiserslautern (rund 3.050 Euro/Einwohner) folgen. Damit stellt Rheinland-Pfalz zum ersten Mal die drei meist verschuldeten Landkreise Deutschlands.

Woher kommen die Daten? Kassenkredite gelten als Gradmesser für die Finanzlage einer Kommune. Die Bertelsmann-Stiftung trägt die Zahlen jährlich für das kommunale Datenportal wegweiser-kommune.de zusammen. Auf diesen Daten basiert der Vergleich der Kassenkredite von Städten und Kreisen in ganz Deutschland. Vom Statistischen Bundesamt oder anderen staatlichen Stellen gibt es einen solchen Vergleich nicht. Laut Stiftung liegen die Daten mit einigen Monaten Zeitverzug vor daher bezieht sich der Vergleich immer auf das vorvergangene und nicht das vergangene Jahr bezieht. Die Daten der Bertelsmann-Stiftung sind über die Internetseite wegweiser-kommune.de abrufbar.

Insgesamt zeigt die Auswertung der Bertelsmann-Stiftung, dass von den am höchsten verschuldeten Städten und Kreisen Deutschlands im Lauf der Jahre immer mehr aus Rheinland-Pfalz kommen - obwohl die Kommunen in Rheinland-Pfalz seit 2017 Schulden abbauen konnten.

Kommunen in anderen Ländern konnten Schulden stärker abbauen

Hinzu kommt: Die Landesregierung in Mainz verweist seit Jahren darauf, dass sie den Kommunen stetig mehr Geld gebe. So teilte zum Beispiel das Finanzministerium im Herbst mit: "Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um die kommunale Finanzsituation zu verbessern. Seit 2014 ist der Kommunale Finanzausgleich um 1,3 Milliarden Euro auf 3,3 Milliarden Euro im Haushalt 2020 gewachsen. Auch im Ländervergleich ist dieser Zuwachs herausragend."

Ein Grund, aus dem sich das Land in der Rangliste dennoch verschlechtert hat, ist: Kommunen in anderen Ländern konnten noch stärker Schulden abbauen. Außerdem, so Rene Geissler, Kommunalexperte der Bertelsmann-Stiftung, hätten andere Länder wie Hessen oder Niedersachsen ihren Kommunen bei der Schuldentilgung deutlich mehr geholfen als Rheinland-Pfalz.

Reicht die Unterstützung der Landesregierung aus?

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz machen das Land verantwortlich. Die Landesregierung gebe den Kommunen schon seit Jahren zu wenig Geld, lautet der gebetsmühlenhaft vorgetragene Vorwurf von Landräten und Bürgermeistern. Tenor: Wenn das Land den Kommunen zu wenig Geld gibt, bleibt den Kommunen zu wenig, um Schulden zu tilgen.

Der Streit beschäftigt inzwischen regelmäßig Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte im Land. 2012 war der Streit sogar vor dem höchsten Gericht im Land gelandet, dem Verfassungsgerichtshof. Die Landesregierung hatte damals verloren. Die Richter kamen zum Ergebnis, dass das Land den Kommunen "spürbar" mehr Geld geben müsse. Danach gab es zwar mehr Geld für die Kommunen, aber in den Augen vieler Bürgermeister und Landräte immer noch zu wenig.

Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz erneut mit Fall betraut

Inzwischen bezweifelt auch das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße, dass das Land den Kommunen tatsächlich "spürbar" mehr Geld gibt. Die Richter halten das entsprechende Gesetz des Landes zur Finanzierung der Kommunen für nicht vereinbar mit der Verfassung und haben den Fall zur Klärung an den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) verwiesen. Damit beschäftigt sich das höchste Gericht im Land nach sieben Jahren erneut mit der Frage, ob die Landesregierung den Kommunen genügend Geld gibt. Der Termin für die Verhandlung ist am 11. November.