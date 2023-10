Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:54 Uhr Zugausfälle im Regionalverkehr Auf der Bahnstrecke zwischen Frankenthal und Ludwigshafen kommt es zur Stunde zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr. Grund ist nach Angaben der Bahn ein defektes Stellwerk. Für Zugfahrten stehe nur ein Gleis zur Verfügung. Einige Züge müssen deshalb ohne Halt umgeleitet werden. Darüber hinaus behindern unbefugte Personen den Bahnverkehr zwischen Ludwigshafen und Oggersheim. In der Folge kommt es auch hier zu Verspätungen und Teilausfällen. Darüber berichtete SWR4 RLp am 23.10 2023 um 9:30 Uhr

9:48 Uhr SEK-Einsatz in Idar-Oberstein In Idar-Oberstein hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen 45-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zuvor öffentlich Straftaten und Gewalt gegen Polizisten im Internet angedroht. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann bewaffnen würde, wurde der Einsatz vom SEK durchgeführt. Am Morgen wurde der Mann wegen seines psychischen Zustands ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Darüber berichtete SWR4 RLP am 12. Oktober 2023 um 9:30 Uhr

9:40 Uhr Tödlicher Unfall: Mann fährt gegen Turm, Frau fährt auf Notarztwagen Bei einem Autounfall zwischen Ediger-Eller und Nehren an der Mosel ist am Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer kurz vor Nehren mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Lehmener Turm. Dabei sei er tödlich verletzt worden. Kurz danach gab es einen weiteren Unfall. Eine Autofahrerin hat laut Polizei den Notarztwagen an der Unfallstelle übersehen und fuhr auf den Wagen auf. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Die B49 zwischen Nehren und Ediger-Eller war mehrere Stunden gesperrt und soll aktuell wieder freigegeben werden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 12. Oktober 2023 um 9:30 Uhr

9:17 Uhr Weiter viel Diskussion um Ponykarussell Unser Voting zum Thema Ponykarussell läuft noch auf vollen Touren und bei Instagram wir auch ordentlich diskutiert. Hintergrund ist die Entscheidung in Bad Kreuznach für ein Weiter des Ponykarussels.

8:46 Uhr 7.000 Imker aus RLP schreiben Brief an Minister Rund 7.000 Imker aus Rheinland-Pfalz haben einen Brief geschrieben - einen offenen Brief an Bundeslandwirtschaftminister Cem Özdemir (Grüne). Sie verlangen, dass Özdemir sie im Kampf gegen gepanschten Billig-Honig unterstützt. Ziel ist, dass Verbraucher gefälschten importierten Honig am Etikett erkennen können. Laut EU-Kommission steht fast die Hälfte der Honig-Importe unter Fälschungsverdacht. Oft ist der Honig beispielsweise mit Zuckersirup gestreckt. Dadurch ist er billiger als heimischer Honig. Darüber berichtete SWR1 RP am 12. Oktober 2023 um 8:30 Uhr

8:32 Uhr Immer mehr neue Winräder in RLP Bundesweit werden immer mehr Windkraftanlagen gebaut - auch in Rheinland-Pfalz. Bei uns im Land sind in den ersten neun Monaten des Jahres 23 neue Windräder in Betrieb gegangen. Sie kamen zusammen auf eine installierte Leistung von gut 93 Megawatt, wie aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervorgeht. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum 2022 waren in Rheinland-Pfalz 13 neue Windräder in Betrieb genommen worden. Darüber berichtete SWR1/4 RP am 12. Oktober 2023 um 8:00 Uhr

7:57 Uhr Kalenderblatt: Was war am 12. Oktober? 2012: Die Europäische Union bekommt den Friedensnobelpreis. In der Begründung des Nobelpreiskomitees heißt es, die EU habe "mehr als sechs Jahrzehnte zur Förderung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa beigetragen". Das Preisgeld von rund 930.000 Euro wird von der EU auf zwei Millionen Euro aufgestockt und an Kinderprojekte gestiftet. 2003: Zum ersten Mal gewinnt die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel. Sie besiegt bei der WM in den USA das Team aus Schweden mit 2:1. Vier Jahre später holen die Fußballfrauen ihren zweiten - und bislang letzten - WM-Titel. 1971: Andrew Lloyd Webbers Musical "Jesus Christ Superstar" wird am New Yorker Broadway uraufgeführt. Sogar Radio Vatikan spielt das Musical Jahre später. Inzwischen gibt es auch eine deutsche Produktion. 1492: Christopher Kolumbus entdeckt Amerika. Er geht auf den heutigen Bahamas an Land - in dem Glauben, Indien entdeckt zu haben. In Spanien wird der Tag als Nationalfeiertag und als Kolumbus-Tag gefeiert - als Feiertag zur Einheit der spanischsprachigen Welt.

7:40 Uhr Achtung! Fake-Briefe im Namen der EU-Kommission Die IHK für die Pfalz warnt Unternehmen vor betrügerischen Schreiben. In den vergangenen Tagen seien gefälschte Zahlungsaufforderungen verschickt worden. Passiert sei das angeblich im Namen der EU-Kommission und im Namen des Europäischen Justizrats. Wer von diesen beiden Institutionen Post bekommt, sollte sehr vorsichtig sein, so die IHK. Die Briefe seien täuschend echt - unter anderem würden die korrekten Logos der EU verwendet, außerdem seien die Adressen und angegebenen Internetseiten in den Fake-Briefen richtig. Gefordert werde eine angebliche Verwaltungskostenpauschale. Die Pfälzer Betriebe sollten diese aber auf keinen Fall auf das angegebene belgische Konto überweisen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 12. Oktober 2023 um 6:30 Uhr

7:24 Uhr Limburgerhof: Geflüchtete im Rathaus untergebracht Die Gemeinde Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis hat Flüchtlinge jetzt im Rathaus unterbracht. Das sei eine Übergangslösung. 17 Geflüchtete aus der Ukraine sind diese Woche in die neu angemieteten Räume im Rathaus eingezogen, darunter zwölf Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren. Die Vertreter der Gemeinde seien sehr daran interessiert, die Familien schnell in Wohnungen und Häusern unterzubringen. Nicht nur, weil die Gemeinde die Rathausräume für neues Personal selbst brauche. Sondern auch, weil Limburgerhof die besten Erfahrungen mit der Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen und Häusern gemacht habe. Von Gemeinschaftsunterkünften hält die Rhein-Pfalz-Kreis-Gemeinde nicht viel, dort seien Konflikte vorprogrammiert. Darüber berichtete SWR4 RLP am 12. Oktober 2023 um 6:30 Uhr

7:12 Uhr Voting: Seid ihr für oder gegen Ponyreiten auf dem Jahrmarkt? Der Beschluss, dass auf dem Jahrmarkt in Bad Kreuznach auch künftig Ponyreiten angeboten werden soll, sorgt bei euch für viele Diskussionen. Leserin Melanie Nickel hat uns geschrieben, sie habe ihre dreijährige Tochter im vergangenen Jahr erstmals auf dem Jahrmarkt Ponyreiten lassen. "Wir haben allerdings direkt entschieden, dass das auch das letzte mal war!" Ihr Eindruck von den Ponys: "Sie laufen apathisch im Kreis herum und werden immer wieder angetrieben... Sogar die Kinder, die auf einem Pony saßen hatten Angst." Melanie findet: Wer Ponys sehen will, kann auch zu einem Bauernhof, dort könnten Kinder "Kontakt mit gesunden und glücklichen Tieren" haben. Der Ausschuss, der für das Ponykarussell auf dem Jahrmarkt in Bad Kreuznach zuständig ist, betont hingegen: Der Tierschutz werde eingehalten. Jetzt seid ihr gefragt: Die Abstimmung ist bereits beendet. Ponyreiten auf dem Jahrmarkt? Ich bin dafür - es wird kontrolliert, ob es den Tieren gut geht. 21,4%

Ich bin dagegen, für mich ist Ponyreiten Tierquälerei. 65,2%

Ich bin mir nicht sicher, dazu kenne ich zu wenige Fakten. 13,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:52 Uhr Anwohnerparken in Mayen wird teurer Jetzt schauen wir nach Mayen - dort müssen Anwohner ab kommendem Jahr deutlich mehr für das Anwohnerparken zahlen. So hat es zumindest der Stadtrat gestern Abend beschlossen. Die Gebühren sollen sich demnach von 30 auf 195 Euro im Jahr erhöhen. Bisher gab es eine landesweite Deckelung für das Anwohnerparken, die bei 30 Euro lag. Seit diesem Jahr dürfen Städte die Gebühren in Eigenregie festlegen. Die Freien Wähler haben als einzige Fraktion in der gestrigen Stadtratssitzung gegen die 195 Euro gestimmt. Sie kritisierten unter anderem, dass es keine Ermäßigung für sozialschwächere Bürger gebe. Die CDU-Fraktion sagte, sie gehe den Kompromiss ein. Die SPD und die Grünen zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung. Mit den höheren Anwohnerparkgebühren möchte die Stadt mehr Geld einnehmen und für mehr freie Parkplätze in der Innenstadt sorgen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 12. Oktober 2023 um 6:30 Uhr

6:30 Uhr 80-jähriger Landwirt wird geschlagen und verletzt Im Westerwald, in Emmerichenhain, ist ein 80-jähriger Landwirt von einem Mann auf einem Feld geschlagen und verletzt worden. Der Bauer wollte laut Polizei mit seinem Traktor ein Feld mulchen, als eine Frau und ein Mann mit ihren drei Hunden auf das Feld kamen und den Landwirt beschimpften. Dieser stieg daraufhin mit seiner Gehhilfe aus seinem Traktor aus. Kurz darauf wurde der Landwirt mehrfach von dem Hundebesitzer geschlagen und zu Boden gestoßen. Das Paar flüchtete laut Polizei mit ihrem Auto. Vorher hatten sie noch das Nummernschild ihres Autos verdeckt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 12. Oktober 2023 um 6:30 Uhr

6:03 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Etwas trüber Am Donnerstag wird es trüb mit Schauern und etwas frischer als in den vergangenen Tagen. Am Freitag kommt der Spätsommer dann noch einmal zurück. Danach ist es aber vorbei mit den warmen Temperaturen. Spätestens ab Sonntag gehen diese deutlich nach unten - dann gibt es nur noch Werte zwischen 10 und 14 Grad. Video herunterladen (26 MB | MP4)