Genähte Stoffmasken, hochgekrempelte Halstücher, umgebundene Schals - all das war bisher als Schutz vor Corona akzeptiert. Seit heute sind nun OP-Masken oder FFP2-Masken in Rheinland-Pfalz in vielen Bereichen Pflicht - als Teil der geänderten Corona- Verordnung.