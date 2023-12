Volle Tonnen nach Weihnachten

Bis zu 30 Prozent mehr Verpackungsmüll gibt es durchschnittlich an Weihnachten - bei Pappe und Papier, so die Erfahrung beim Entsorger in Trier, sogar noch mehr. Auch in diesem Jahr füllen Geschenkverpackungen die Mülltonnen. Reporter Ansgar Zender auf "Altpapiertour" in der Region Trier.