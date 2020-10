Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Quarantänemaßnahmen: Die Corona-Bekämpfungsverordnungen prägen derzeit das Leben der Menschen in Rheinland-Pfalz. Doch wie kommen sie eigentlich zustande?

In der Corona-Krise wird in Bund und Ländern immer mehr Politik auf der Grundlage von Verordnungen gemacht - beispielsweise bei den Corona-Regeln zum Infektionsschutz. Rechtsexperten, Philosophen und einige Politiker fordern nun allerdings eine stärkere Einbindung der Parlamente in die politischen Entscheidungsprozesse. Sie sehen in der aktuellen Verordnungspolitik eine Gefahr für die Demokratie. Politiker wie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hingegen pochen auf Handlungsfähigkeit in der Krise.

Viele Bürger wünschen sich derweil mehr Transparenz. Wir haben beim Corona-Kommunikationsstab der rheinland-pfälzischen Landesregierung nachgefragt, wie die Corona-Bekämpfungsverordnungen entstehen und wer daran beteiligt ist.

Wer entscheidet über eine Corona-Bekämpfungsverordnung?

In der Landesverfassung ist geregelt, dass die Landesregierung die zur Ausführung von Gesetzen erforderlichen Rechtsverordnungen erlässt. Innerhalb der Landesregierung ist das fachlich zuständige Ministerium ermächtigt, Rechtsverordnungen zum Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu erlassen. Das ist im Fall der Corona-Bekämpfungsverordnungen das Gesundheitsministerium von Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Inhalt und Erlass der Rechtsverordnungen werden laut Staatskanzlei jedoch innerhalb der Landesregierung abgestimmt.

Von wem lässt sich die Landesregierung dabei beraten?

Beraten wird die Landesregierung zum einen vom sogenannten Corona-Expertenteam Rheinland-Pfalz. Mit diesem Expertenrat steht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) "in einem kontinuierlichen Austausch", so die Staatskanzlei. Dabei gehe es auch um die jeweiligen Anpassungen der Verordnungen. Anderen Ressorts stehen diese Wissenschaftler mit ihrer unterschiedlichen Expertise ebenfalls zur Verfügung.

Das ist das Corona-Expertenteam Rheinland-Pfalz Dr. Wolfgang Kohnen , stellvertretender Leiter der Abteilung für Hygiene und Infektionsprävention und Krankenhaushygieniker, Universitätsmedizin Mainz

, stellvertretender Leiter der Abteilung für Hygiene und Infektionsprävention und Krankenhaushygieniker, Universitätsmedizin Mainz Prof. Dr. Bodo Plachter , stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie, Universitätsmedizin Mainz

, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie, Universitätsmedizin Mainz Prof. Dr. Christian Werner , Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Universitätsmedizin Mainz

, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Universitätsmedizin Mainz Prof. Dr. Philipp Zanger , Referatsleiter Institut für Hygiene und Infektionsschutz, Landesuntersuchungsamt Landau

, Referatsleiter Institut für Hygiene und Infektionsschutz, Landesuntersuchungsamt Landau Dr. Klaus Jahn , Referatsleiter Öffentlicher Gesundheitsdienst, Hygiene und Infektionsprävention, Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz

, Referatsleiter Öffentlicher Gesundheitsdienst, Hygiene und Infektionsprävention, Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz Dr. Gerald Gaß , Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Andernach

, Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Andernach Prof. Dr. Konstantin Strauch , Leiter des Instituts für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Universitätsmedizin Mainz

, Leiter des Instituts für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Universitätsmedizin Mainz Prof. Dr. Norbert W. Paul, Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universitätsmedizin Mainz

Zum anderen hat die Ministerpräsidentin das Corona-Bündnis Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen, "um in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis Zukunftsthemen zu bestimmen und die Effekte aller Maßnahmen im Blick zu behalten". Das Corona-Bündnis ist mit Interessenvertretern der wesentlichen gesellschaftlichen Gruppierungen besetzt:

Das sind die Mitglieder im Corona-Bündnis Rheinland-Pfalz AOK Rheinland-Pfalz/Saarland

Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz

Arbeitsgemeinschaft der Kreisfeuerwehrinspekteure

Bankenverband Rheinland-Pfalz e.V.

Deutsche Bank AG Filiale Mainz

BUND Rheinland-Pfalz

Corona-Experte Sozialwissenschaften

DBB Rheinland-Pfalz

Debeka Krankenversicherungsverein a.G.

Der Beauftragte der Ev. Kirchen in Rheinland-Pfalz

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz

Der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen

DGB Rheinland-Pfalz/Saarland

DJV-Landesverband Rheinland-Pfalz

DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.

GEW Rheinland-Pfalz

HWK Reinhessen

IG BCE Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland

IG Metall-Bezirksleitung Mitte

IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz

ISB Rheinland-Pfalz

Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz

Kommissariat der Bischöfe Rheinland-Pfalz

LAG Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

LandesAStenKonferenz Rheinland-Pfalz

Landesbeirat für Weiterbildung in Rheinland-Pfalz

Landeselternausschuss der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz

Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz

Landeshochschulpräsidentenkonferenz

Landesjugendring RLP

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz

Landesseniorenvertretung

Landessportbund Rheinland-Pfalz

Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz

Landkreistag Rheinland-Pfalz

Landtag Rheinland-Pfalz

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V.

LSV Rheinland-Pfalz

LVU Rheinland-Pfalz

PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit

Runder Tisch Islam

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz

Staatstheater Mainz

Städtetag Rheinland-Pfalz

Universität Koblenz-Landau

Verdi Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Wie viele Corona-Verordnungen gab es bislang? Wie und wann werden sie nachgebessert?

Zur Zeit ist die Elfte Corona-Bekämpfungsverordnung (11. CoBeLVO) in Kraft. Sie wurde bislang vier Mal geändert (Stand 23. Oktober). Auch die vorherigen zehn Corona-Bekämpfungsverordnungen wurden jeweils mehrfach angepasst.

Änderungen erfolgen bei Bedarf, so die Staatskanzlei. Sie könnten je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens im Land erforderlich werden sowie zur Umsetzung von Beschlüssen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit den Ministerpräsidenten getroffen hat. Auch können Änderungen erforderlich sein, um Anpassungen an bundesrechtliche Neuregelungen sicherzustellen.

Diese Corona-Regeln gelten in Rheinland-Pfalz

Wie verbindlich sind die Verordnungen und wie lange gelten sie?

Die Rechtsverordnung ist als Teil des sogenannten untergesetzlichen Landesrechts verbindlich für alle, die sich in Rheinland-Pfalz aufhalten.

Die 11. CoBeLVO trat am 16. September 2020 in Kraft und tritt mit Ende November 2020 außer Kraft (§ 24 der 11. CoBeLVO). Eine Fortgeltung der Regelungen kann entweder im Rahmen einer Verlängerung der 11. CoBeLVO (so wird das jetzt auch geschehen) oder durch eine neue 12. CoBeLVO erfolgen.

Was ist die Rechtsgrundlage für die Verordnungen?

Die Corona-Bekämpfungsverordnung beruht auf dem Infektionsschutzgesetz und der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie § 29 und § 30 Abs. 1 Satz 2 des IfSG in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des IfSG).

Hat der Landtag bei Verordnungen nichts mitzureden?

Die Corona-Verordnung hat die Landesregierung selbst beschlossen und in Kraft gesetzt. Der Landtag musste die Verordnungen nicht bestätigen. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) hat jüngst allerdings an den Bund appelliert, das Infektionsschutzgesetz zu präzisieren. Der Bund habe im Infektionsschutzgesetz "von der konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch gemacht" und eine gesetzgeberische Möglichkeit der Länder weitgehend ausgeschlossen. Das bringe den Bund nun in "die Verantwortung, das Infektionsschutzgesetz zu präzisieren, da die Maßnahmen über einen längeren Zeitraum angeordnet werden müssen".

Auch der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, hatte den Bundestag vor wenigen Tagen aufgefordert, die Corona-Auflagen dringend auf solide gesetzliche Füße zu stellen. Verwaltungsgerichte könnten einzelne Vorschriften in den Corona-Rechtsverordnungen womöglich "von einem Tag auf den anderen kassieren", weil sie gegen den Parlamentsvorbehalt und damit gegen die Verfassung verstießen, hatte der oberste Richter des Landes gesagt. "Das vom parlamentarischen Gesetzgeber abgekoppelte Sonderrechtsregime von Corona-Verordnungen gerät zunehmend in Konflikt mit den rechtsstaatlichen Vorgaben der Verfassung."

Wie sind die Aufgaben und Kompetenzen bei der Corona-Bekämpfung zwischen Bund und Ländern aufgeteilt?

Der Bund hat die Kompetenz, die gesetzlichen Regelungen für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten wie COVID-19 zu treffen. Mit dem Infektionsschutzgesetz hat der Bund diese Gesetzgebungskompetenz ausgeübt. Der Bund kann das Infektionsschutzgesetz allerdings nicht ausführen, das ist Aufgabe der Länder (Art. 83 GG in Verbindung mit § 54 IfSG).

Auf welcher Grundlage handeln Landesbehörden und Kommunen dann?

Die zuständigen Landesbehörden können und müssen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten treffen. Nach § 32 Satz 1 IfSG kommt als Rechtsform für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen eine Rechtsverordnung durch die jeweilige Landesregierung in Betracht. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung hat laut Staatskanzlei die Form einer Rechtsverordnung gewählt, um die Schutzmaßnahmen nach § 28 IfSG für das Land im Detail passend auszugestalten und umzusetzen.

Neben der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) gibt es noch die Möglichkeit, Maßnahmen nach § 28 IfSG durch eine Allgemeinverfügung nach § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) umzusetzen. Dieser Weg wird derzeit in denjenigen Kreis- und Stadtverwaltungen gewählt, die nach dem Warn- und Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz die höchste Warnstufe (Rot) erreicht haben und wo vor Ort weitere Maßnahmen nötig sind. Die Maßnahmen nach den Allgemeinverfügungen müssen im Einklang mit der 11. CoBeLVO stehen und diese ergänzen. Deswegen bedürfen die Allgemeinverfügungen des Einverständnisses des Gesundheitsministeriums nach § 22 der 11. CoBeLVO.