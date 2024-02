Vermisster Hund Spike wird von Feuerwehr gerettet

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Speicher und Orenhofen haben am späten Samstagnachmittag einen Hund von einem Steilhang in einem Waldstück bei Orenhofen gerettet. Der Hund war nach Angaben des Wehrleiters drei Tage lnag vermisst.

Bei einem Spaziergang am Donnerstagnachmittag sei Spike seiner Besitzerin in einem Waldstück entwischt. Als er auch am Abend noch nicht gefunden war, starteten die Besitzer eine großangelegte Suchaktion. Am Samstagnachmittag konnte der zwejährige American Bulldog dann im Steilhang "Im Grundraben" gefunden werden, wo er sich am Hang festkrallte. Nach Angaben der Feuerwehr war er zuvor an der Klippe abgestürzt und einen Teil des Hangs entlanggerutscht. Mit Hilfe einer Leiter konnten die Einsatzkräfte den Hund retten und den Besitzern übergeben. Bis auf in paar Schürfwunden an den Pfoten, der Schnauze und dem Bauch gehe es ihm soweit gut, so die Besitzerin.