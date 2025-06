per Mail teilen

Die Suche nach einer vermissten Seniorin aus Rodenbach hat am Samstag ein gutes Ende genommen. Die demenzkranke neunzigjährige Frau hatte das Gelände ihres Seniorenheims im Kreis Kaiserslautern am Abend verlassen. Die Polizei suchte daraufhin mehrere Stunden nach ihr. Ein aufmerksamer Mann erkannte die orientierungslose Frau schließlich in der Innenstadt von Kaiserslautern und informierte die Polizei.