++ Alzey: Mutter mit Baby verschwunden ++ Ausgebüxte Raubkatze illegal ++ Studie zu "ähm" ++

Eine Mutter mit ihrem Baby ist bei einem Spaziergang in Alzey verschwunden, schon wieder wurde ein Geldautomat gesprengt - das und mehr Themen hier im Morning-Ticker:

9:46 Uhr Auch im Sommerurlaub für den Chef da Wir hatten es vorhin vom heutigen weltweiten Tag der Workaholics. Dieses Umfrageergebnis passt auch zum Thema: Immer mehr Büroangestellte sind auch im Urlaub für ihren Arbeitgeber erreichbar - das hat das Meinungsforschungsinstituts Yougov herausgefunden

9:25 Uhr "Ähm"... ...Äähhhm - übrigens, was ich noch sagen wollte...Es gibt eine Studie zu "ähm"! Demnach sagt jeder anders "ähm" und kann anhand der Verwendung dieses Füllwortes sogar identifiziert werden - das wollen zumindest Wissenschaftlerinnen der Universität Trier in einer gestern veröffentlichten Auswertung herausgefunden haben. Dazu zählten auch sprachliche Pausen, das Wiederholen von Wörtern oder das Langziehen von Lauten. Dieses Wissen könne auch helfen, mutmaßliche Täterinnen oder Täter zu überführen, heißt es. "Sprechen funktioniert zwar nicht wie ein Fingerabdruck, aber Menschen haben dennoch individuelle sprachliche Merkmale und Muster, anhand derer sie sich identifizieren lassen", erläuterte die Trierer Phonetik-Professorin Angelika Braun.

8:59 Uhr Montag war der weltweit heißeste Tag Übrigens, der vergangene Montag war der weltweit heißeste Tag, der je gemessen wurde. Die durchschnittliche globale Temperatur lag bei 17,01 Grad, wie die Nationalen Zentren zur Umweltvorhersage in den USA mitteilten. Damit sei der bisherige Rekord vom August 2016 um knapp 0,1 Grad übertroffen worden. Das sei nichts, was man feiern könne, sondern ein Todesurteil für Menschen und Ökosysteme, sagte eine Forscherin. Darüber berichteten SWR1/4 RLP am 5. Juli 2023 um 8:00 Uhr

8:54 Uhr Eine Wasserampel für den Kreis Cochem-Zell Der Kreis Cochem-Zell will Anwohner künftig mit einer digitalen Wasserampel über die aktuelle Trinkwasserversorgung informieren. Nach Kreisangaben sollen die Bürger so nicht mehr von Entnahmeverboten im Hochsommer überrascht werden. Die Wasserampel soll rund um die Uhr über den aktuellen Trinkwasserverbrauch Auskunft geben: Bei "Grün" gibt es keinerlei Einschränkungen, bei "Gelb" soll das Wasser sparsam gebraucht und beispielsweise nicht für Pools verwendet werden. Und bei "Rot" dürften unter anderem Rasenflächen nicht bewässert werden. Die Wasserampel soll ab Mitte Juli auf der Internetseite des Kreises abrufbar sein. Darüber berichtete SWR4 RLP am 5. Juli 2023 um 8:30 Uhr

8:40 Uhr IHK warnt vor manipulierten Rechnungen Um Betrugsmaschen geht es in diesem Eintrag. Die Industrie- und Handelskammer Trier warnt vor manipulierten Rechnungen. Betrüger fangen demnach die Ausgangspost von Unternehmen ab und fälschen die Rechnung. Sie ändern die Kontonummer und verschicken die manipulierte Rechnung dann an den vorgesehenen Empfänger. Darüber berichtete SWR4 RLP am 5. Juli 2023 um 8:30 Uhr

8:18 Uhr ADD verweigert Landau zusätzliche Mitarbeiter Die Aufsichtsbehörde ADD verweigert der Landauer Stadtverwaltung zusätzliche Mitarbeiter, die sich um Klimaschutzthemen kümmern sollen. Als Grund nennt die Behörde die angespannte finanzielle Lage der südpfälzischen Stadt. Eigentlich sollte eine neue Stabsstelle in der Verwaltung bald ihre Arbeit aufnehmen, wie meine Kollegin Ulrike Brandt berichtet:

8:15 Uhr Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung Das Amtsgericht Koblenz hat gegen einen Mann aus dem Raum Koblenz Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung in zwei Fällen erlassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz steht er im Verdacht, am frühen Montagmorgen vor zwei Bars in der Altstadt Feuer gelegt zu haben. Verletzt wurde niemand. Darüber berichtete SWR4 RLP am 5. Juli 2023 um 6:30 Uhr

Heute wird weltweit der Tag der Workaholics begangen. Der Tag ist allen gewidmet, die ihr ganzes Leben mit Arbeit verbringen und selbst keine Feiertage oder arbeitsfreie Zeit kennen. ...Manchmal gibt es halt viel zu tun und es ist schwer, aufzuhören mit dem Arbeiten, für die einen ein Problem, für andere eher nicht.

7:45 Uhr Was war sonst so an einem 5. Juli... ? ...1996 Klonschaf "Dolly" erblickt das Licht der Welt, von dieser allerdings noch weitgehend unbemerkt. Im Roslin-Institut bei Edinburgh wird der erste Klon aus den Zellen eines erwachsenen Säugetieres geboren. Öffentlich bekannt wird das von einem Team um den Schotten Ian Wilmut geklonte Schaf erst im Februar 1997. Sieben Monate lang lebte die berühmteste Schafdame der Weltgeschichte ein ganz normales Leben. dpa Bildfunk Picture Alliance ... 1963 Vor 60 Jahren wird das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet - die erste deutsch-französische Institution, die im Rahmen des frisch vereinbarten Elysée-Vertrags entsteht. Heute hat es seinen Sitz in Paris und Berlin. ... 1933 Als letzte der bürgerlichen Parteien der Weimarer Republik löst sich das katholische Zentrum auf und kommt damit der Zwangsauflösung durch die Nationalsozialisten zuvor.

7:06 Uhr Getränke auf Speyerer Brezelfest werden teurer Wer in diesem Jahr das Brezelfest in Speyer besuchen will (Eröffnung Donnerstagabend), muss möglicherweise tiefer in die Tasche greifen - zumindest bei Getränken. Der Veranstalter sagt, das liege an den allgemein gestiegenen Preisen, aber auch den schärferen Sicherheitsauflagen. Der Betreiber des großen Biergartens meldete: Sein Bierpreis bleibe stabil bei 5 Euro pro halbem Liter. Auf den Wein werde er aber 50 Cent pro Glas beziehungsweise Schoppen aufschlagen müssen, auf dann 5,50 Euro. Er geht davon aus, dass seine Kolleginnen und Kollegen das ähnlich handhaben werden. Am Donnerstag ist es wieder soweit: Brezelfest in Speyer. Verkehrsverein Speyer Darüber berichtete SWR4 RLP am 5. Juli 2023 um 6:30 Uhr

6:53 Uhr Vier Jahre Haft wegen Raubes und Körperverletzung Das Mainzer Landgericht hat einen 31-Jährigen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Der Täter hatte vor Gericht gestanden, einen Mann in Alzey hinterrücks mit einer Flasche niedergeschlagen und ihm anschließend das Handy gestohlen zu haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Das Schild vor dem Justizgebäude Mainz zeigt ein Wappen und die Bezeichnung Landgericht und Amtsgericht. dpa Bildfunk Picture Alliance Darüber berichtete SWR4 RLP am 5. Juli 2023 um 6:30 Uhr

6:48 Uhr Streik: Straße in Wormser Innenstadt gesperrt An alle, die in Worms unterwegs sind heute: Die Gewerkschaft ver.di hat dort am Vormittag rund 200 Beschäftigte des Energieunternehmens EWR zum Streik und zu einem Demonstrationszug aufgerufen. Deswegen wird der Lutherring in der Wormser Innenstadt teilweise gesperrt. Die Demonstration zieht vom Wormser Lutherring auf den Marktplatz vor das Rathaus. Dort fordern die Mitarbeitenden bei einer Kundgebung unter anderem mindestens 13 Prozent mehr Lohn. Darüber berichtete SWR4 RLP am 5. Juli 2023 um 6:30 Uhr

6:38 Uhr Online-Sprachtest für Arbeitsuchende in Luxemburg Neuerung in Luxemburg: Bei unseren Nachbarn müssen Arbeitsuchende ab sofort einen Online-Sprachtest machen. Dies betrifft die vier Sprachen, die hauptsächlich auf dem Arbeitsmarkt gesprochen werden - also Luxemburgisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Nach Angaben der luxemburgischen Arbeitsagentur könnten die Leistungen für Arbeitslose so noch gezielter auf den individuellen Bedarf abgestimmt werden, heißt es. Darüber berichtete SWR4 RLP am 5. Juli 2023 um 6:30 Uhr

6:25 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Friedrichshafen startet heute die zweitägige Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Ein Thema dürfte die umstrittene Krankenhausreform sein. Die Gewerkschaft ver.di ruft zu Protesten für einen Kurswechsel in der Gesundheitspolitik auf. Das Bundeskabinett entscheidet in seiner heutigen Sitzung in Berlin über den Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027. Die Vorlage sieht für die kommenden Jahre teils harte Einsparungen vor, von denen nur der Verteidigungsetat ausgenommen ist. 60 Jahre Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) - das muss gefeiert werden, und zwar mit einem Festakt in Berlin mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne). Mit dabei ist auch die französische Staatssekretärin Sarah El Haïry und französischen Botschafter François Delattre. In London soll das Strafmaß verkündet werden im Prozess gegen einen jungen Mann, der die verstorbene Queen Elizabeth II. angeblich töten wollte Der Angeklagte soll am 25. Dezember 2021 mit einer geladenen Armbrust auf das Gelände von Schloss Windsor eingedrungen sein

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in RLP 100 Tage Lungenzentrum Mainz. Im April hat das neue Lungenzentrum von Universitätsmedizin und Marienhaus Klinikum seine Arbeit aufgenommen. Um Menschen mit Lungenerkrankungen besser versorgen zu können, hatten beide Kliniken ihre Kompetenzen gebündelt. Heute wird erste Bilanz gezogen. Die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz lädt heute zum Tag der offenen Uni. Bis 15 Uhr gibt's auf dem Campus verschiedene Veranstaltungen rund ums Studium, Abschlüsse, Job und Ansprechpartner. Auswilderung der 400. Sumpfschildkröte in den Altrhein bei Neuburg. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) ist mit dabei. 2017 startete das Wiederansiedlungsprojekt von Nabu Rheinland-Pfalz und dem Sea Life Speyer für die Europäische Sumpfschildkröte an Rhein-Altarmen. Im Mittelalter besiedelten die Tiere in großer Zahl die Oberrheinebene. Heute ist sie fast ganz aus Deutschland verschwunden. Diese Baby-Sumpfschildkröte haben NABU-Mitarbeiter in ihrem Teich in Bingen entdeckt. Kai Schnepel, NABU Bingen

6:04 Uhr Das Wetter in RLP: Etwas Regen, viel Wind und kühler So ein bisschen macht der Sommer noch Pause. Nach einigen Schauern in der Nacht zieht der Regen heute aber wieder ab, nur in Eifel und Westerwald tröpfelt es noch. Dabei wird es sehr windig und mit Höchstwerten um 24 Grad nicht sonderlich heiß. Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:00 Uhr Schon wieder Geldautomat gesprengt Los geht es mit einer - mal wieder - Geldautomatensprengung. Es reißt einfach nicht ab - diesmal haben sich Täter einen Geldautomaten in der Ortsgemeinde Bollendorf in der Eifel (Kreis Biturg-Prüm) ausgesucht. Gegen 03:15 Uhr soll es gekracht haben. Es seien mehrere Notrufe der Anwohner eingegangen. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um mehrere Täter, die mit einem hochmotorisierten Auto vom Tatort flüchteten. Der Tatort wurde großflächig geräumt und abgesperrt. Die Arbeiten dort werden laut Polizei voraussichtlich noch einige Stunden andauern. Die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug läuft länderübergreifend in Deutschland und Luxemburg. Darüber berichtete SWR4 RLP am 5. Juli 2023 um 6:30 Uhr