Zahl der Kirchenaustritte in Rheinland-Pfalz steigt

Das Münchener Missbrauchsgutachten führt offenbar auch in Rheinland-Pfalz dazu, dass mehr Menschen aus der Kirche austreten. Das ergab eine SWR-Umfrage bei Standesämtern im Land.

Viele Gläubige in Rheinland-Pfalz ziehen demnach Konsequenzen aus dem Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising. Sie entscheiden sich dafür, aus der Kirche auszutreten - vor allem aus der katholischen. In der Region Trier etwa steigt die Zahl der Kirchenaustritte rapide. 21 vom SWR befragte Standesämter registrierten dort bis Mittwoch (26.01.2022) insgesamt schon mehr als 500 Kirchenaustritte.

Zahl der Kirchenaustritte in Trier fast verdoppelt

Allein das Standesamt Trier erfasste im Januar bisher fast 100 Austritte. Im vergangenen Jahr seien es im gleichen Zeitraum 53 gewesen. Auch in anderen Standesämtern stieg die Zahl der Kirchenaustritte deutlich an: So verzeichnet die Stadt Bitburg nach eigenen Angaben bisher 19 Austritte. Im Januar 2021 seien es lediglich zwei gewesen. Eine Standesbeamtin sagte dem SWR, eine "Austrittswelle in dieser Form" habe sie bisher noch nicht erlebt. Ein Großteil der befragten Standesämter führt die Austritte auf den jüngsten Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche zurück.

Viele Ältere in RLP kehren Kirche den Rücken zu

Auch die Standesämter in Mainz, Worms und Bad Kreuznach verzeichnen im Januar 2022 zunehmend Kirchenaustritte. Mehr als 200 Mainzerinnen und Mainzer seien schon aus der Kirche ausgetreten, teilt die Stadt Mainz mit. Im Vergleich zum gesamten Januar 2021 seien das schon 56 Prozent mehr. Auffallend ist nach Angaben der Stadt, dass sich viele Ältere derzeit zum Austritt entscheiden. Auch das Standesamt in Worms stellt mehr Austritte fest und teilt mit: Die Berichte um das Münchener Missbrauchsgutachten seien oft explizit als Grund angegeben worden.

Große Nachfrage nach Austrittsterminen auch im Norden des Landes

In Koblenz etwa heißt es: Die Nachfrage nach Terminen für einen Kirchenaustritt seien in den vergangenen Tagen schon deutlich angestiegen. Für Vergleiche mit dem Vorjahr sei es aber noch zu früh. Auch Anfang vergangenen Jahres habe es in Koblenz hohe Austrittszahlen gegeben, als bekannt geworden sei, dass der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ein Missbrauchsgutachten zurückgehalten hatte. 2021 habe die Stadt mit 1.248 Kirchenaustritten die höchste Zahl der vergangenen Jahre verzeichnet.

Eine wachsende Nachfrage nach Austrittsterminen bestätigten dem SWR unter anderem auch die Städte Lahnstein und Neuwied sowie die Verbandsgemeinden Wirges und Höhr-Grenzhausen. Ähnliche Rückmeldungen gibt es etwa von Kommunen in der Pfalz. So gibt es nach Angaben der Stadt Neustadt an der Weinstraße derzeit etwa zwei bis drei Anrufe pro Tag. Auch in Ludwigshafen ist die Nachfrage nach Terminen für Kirchenaustritte laut Stadtverwaltung weiterhin hoch.