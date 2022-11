Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss! Das war's schon fast mit unserem gemeinsamen Morgen. Zum Thema 49-Euro-Ticket bin ich euch noch eure Voting-Ergebnisse schuldig: Die meisten von euch scheinen aufs Auto angewiesen zu sein. Bis kurz vor 10 Uhr haben 54 Prozent von euch geantwortet, dass euch das Ticket nichts bringt. Vielleicht wird auf der Verkehrsministerkonferenz heute auch beschlossen, dass im ÖPNV mit der Einführung des 49-Euro-Tickets die Maskenpflicht fällt. Einen entsprechenden Antrag gibt es zumindest.

9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen begrüßt euch hier an Ort und Stelle mein Kollege Klaus Welsch. Macht's gut!

9:43 Uhr Fahrrad fahren in der "Alten Welt" Ein kleiner Ausflugstipp am Morgen: die "Alte Welt" in der Nordpfalz. Bereits jetzt kann man zwischen Glan, Lauter und Alsenz schön Fahrrad fahren. Das soll aber noch besser werden. Die Stadt Rockenhausen bekommt rund 600.000 Euro um die Stadt an das Radwegenetz der "Alten Welt" anzuschließen - und auch die Radwege der Donnersberg-Gemeinden Dörrmoschel, Gehrweiler, Gundersweiler, Imsweiler und Rathskirchen sollen Teil davon werden.

9:27 Uhr Weihnachtshaus im Hunsrück Viele unserer Facebook-User scheinen das Weihnachtshaus in Berschweiler im Kreis Birkenfeld zu mögen. Eins muss man sagen: Da kommt auf jeden Fall Weihnachtsstimmung auf ... 🎄🌟🤶 Weihnachtshaus im Hunsrück🎄✨🏡 Weihnachtsstimmung pur: Das Weihnachtshaus in Berschweiler (Kreis Birkenfeld) erstrahlt mit 130.000 Lichtern.Posted by SWR Aktuell on Monday, November 28, 2022

9:13 Uhr 49-Euro-Ticket: Finanzierung als Problem? Kommen wir nochmal zum 49-Euro-Ticket. In SWR 1 habe ich heute Morgen folgenden Satz gehört: "Wenn der Bus nur zwei Mal am Tag fährt, ist das nicht der große Bringer." Das hat Ralph Spiegler (SPD) zum geplanten 49-Euro-Ticket gesagt. Er ist der Präsident des deutschen Städte- und Gemeindebundes und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm. Als Dorfkind kann ich das gut nachvollziehen. Im Interview mit SWR 1 bemängelt er außerdem die Finanzierung des Tickets. Hier könnt ihr das ganze Interview nachhören: Audio herunterladen (2,3 MB | MP3) Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Katrin Eder (Grüne) fordert mehr Geld vom Bund für das 49-Euro-Ticket. "Die Kosten für den ÖPNV laufen völlig aus dem Ruder", sagte sie im SWR. Beispielsweise sei der Strom für die Bahn nicht von der Strompreisbremse betroffen.

9:01 Uhr Energiesparen: Uni und Hochschule Trier bleiben zu Für viele Studierende war dieses Wintersemester endlich wieder etwas normaler: wieder Kommilitonen treffen und gemeinsam in die Uni gehen. In Trier bleibt die Uni ab der Woche vor Weihnachten bis zur zweiten Januarwoche zu. Der Grund: Es muss noch mehr Energie gespart werden. 15 Prozent muss die Uni als öffentliches Gebäude einsparen. Die bisherigen Sparmaßnahmen reichen dafür nicht aus. Was wurde bisher gemacht? Die Öffnungszeiten der Bibliothek verringert und die Raumtemperatur auf 19 Grad gesenkt. Und auch an der Hochschule Trier gibt es zwischen dem 17. Dezember und dem 8. Januar nur digitale Veranstaltungen. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Studierende nicht einfach ist. Zuhause müssen sie schließlich die Heizkosten zahlen und als Student hat man oft auch nicht viel Geld übrig. Auf der anderen Seite muss die Uni sich an die gesetzliche Vorgabe halten und 15 Prozent Gaskosten einsparen. Was denkt ihr zu der Maßnahme der Uni? Gerechtfertigt oder übertrieben? Schreibt es mir an rlp-newsticker@swr.de.

8:39 Uhr Der älteste Kühlschrank im Kreis Südliche Weinstraße Na, wie alt ist euer Kühlschrank? Also, mein Kühlschrank hat erst ein paar Jahre auf dem Buckel. Im Kreis Südliche Weinstraße gibt es aber einen 74 Jahre alten Kühlschrank! Um Energiekosten zu sparen, hatte der Kreis nach dem ältesten Kühlschrank gesucht - und wurde in Schweigen-Rechtenbach fündig. Dort wird heute Abend feierlich alt gegen neu getauscht, denn der Kreis ersetzt den alten Kühlschrank kostenlos.

8:00 Uhr Streit um Mineralwasser aus Wörth am Rhein Das Wasser aus Wörth am Rhein kennen vermutlich viele von uns. Verkauft wird es nämlich unter anderem vom Discounter Lidl in Pfandflaschen. 1,7 Milliarden Liter Grundwasser werden jährlich in Wörth gefördert. Der örtliche Trinkwasser-Vorsorger in Germersheim ist der Meinung: Das ist bedenklich und ist zu viel. Heute soll bei einem Treffen geklärt werden, wie viel Grundwasser im nächsten Jahr für das Lidl-Wasser entnommen werden darf.

7:31 Uhr Verkehr am Morgen Auf der B255 bei Montabaur im Westerwald gab es am Morgen einen schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei gerade mitteilt, laufen zurzeit noch die Aufräumarbeiten.

7:12 Uhr Was passiert heute in Deutschland und der Welt? In Rumänien treffen sich heute und morgen die Außenministerinnen und -minister der Nato-Staaten. Ein Thema: die Ukraine und wie dem Land geholfen werden kann, über den Winter zu kommen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechnet mit weiteren Angriffen von Russland auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine. Die Inflation ist weiter sehr hoch. Das Statistische Bundesamt stellt heute eine erste Einschätzung vor, wie sich die Verbraucherpreise im November entwickelt haben. Fast 11 Jahre ist die Pleite von Schlecker her. Der Bundesgerichtshof äußert sich heute zu einer Schadenersatz-Klage des Insolvenzverwalters von Schlecker. Dieser versucht, mehr Geld für die Gläubiger zu erstreiten und hat mehrere Kartellklagen erhoben.

7:03 Uhr Wo lohnt sich das 49-Euro-Ticket? Vorhin habe ich es euch schon geschrieben: Ein Tagesthema ist das 49-Euro-Ticket. Ich finde, das klingt erstmal super: für 49 Euro mit dem ÖPNV einen Monat durchs Land fahren. Ob sich das Ticket für euch lohnt, haben meine Kolleginnen und Kollegen zusammengefasst:

6:24 Uhr Das Wetter heute: grau in grau Der Dienstag startet mit vielen Wolken in Rheinland-Pfalz. In der Südhälfte kann es auch regnen. Ein kleines bisschen Sonne könnte es in der Eifel geben, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Temperaturen: zwischen 6 und 10 Grad. Brrr. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

6:16 Uhr Das wird heute in Rheinland-Pfalz wichtig Schauen wir gemeinsam auf den Tag: In Rheinland-Pfalz will die Landesregierung einen Gesetzentwurf vorstellen, in dem es um Klimaschutzinvestitionen geht. Das langfristige Ziel des Landes: zwischen 2035 und 2040 klimaneutral zu werden. Um das zu schaffen, sollen die Kommunen mit 250 Millionen Euro unterstützt werden. Die Verkehrsministerinnen und -minister treffen sich heute zu einer Sonderkonferenz. Thema ist das 49-Euro-Ticket, das im kommenden Jahr an den Start gehen soll. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen macht da nämlich wenig Hoffnung: Er geht von einem Start frühestens zum 1. Mai aus. Außerdem hat Bremen einen Antrag eingereicht, um mit der Einführung des 49-Euro-Tickets die Maskenpflicht im ÖPNV in ganz Deutschland abzuschaffen. Weil er Polizisten bedroht haben soll, steht heute ein 72-jähriger Mann aus Frankenthal vor Gericht. Zuvor war er in entgegengesetzter Richtung auf einem Radweg gefahren und wurde von den Polizisten deshalb belehrt.