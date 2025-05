Polizei kontrolliert Senioren im Straßenverkehr

Am Autosteuer braucht man Reaktionsgeschwindigkeit. Auch Hören und Sehen muss gut klappen. Aber all das wird nicht besser, wenn man älter wird. Laut Innenministerium Rheinland-Pfalz sind ältere Menschen immer häufiger an Unfällen beteiligt. Am Mittwoch ist die Polizei deshalb in der Pfalz aktiv geworden.