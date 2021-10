Mutmaßliche Kriminelle nach Verkehrsdelikten festgenommen

Wegen Verkehrsdelikten sind zwei per Haftbefehl gesuchte Männer der Polizei in Ludwigshafen und Neuwied ins Netz gegangen. Im ersten Fall war am Samstag in Ludwigshafen ein wegen Raubes gesuchter Mann auf einem E-Roller mit einem Auto zusammengestoßen. Der 38-Jährige stand der Polizei zufolge unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss und missachtete die Vorfahrt einer Autofahrerin, woraufhin es zur Kollision kam. Anschließend habe der Mann trotz schwerer Kopfverletzungen versucht, vom Unfallort zu fliehen - was ihm jedoch nicht gelang. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden und solle nach seiner Behandlung ins Gefängnis kommen, so die Polizei. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag im Neuwieder Ortsteil Heimbach: Dort wurde ein 30-jähriger Radfahrer von der Polizei angehalten, weil er während der Fahrt sein Handy benutzt hatte. Den Beamten sei bei der Kontrolle aufgefallen, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Er wurde den Angaben zufolge daraufhin in die Koblenzer Justizvollzugsanstalt gebracht.