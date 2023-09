per Mail teilen

Es ist noch nicht lange her, dass die Schiersteiner Brücke wieder komplett für den Verkehr freigegeben wurde. Eine große Entlastung für Pendler. Aber am Freitagmorgen kam dann doch ein großes Verkehrschaos. Die Brücke war in Richtung Mainz stundenlang komplett gesperrt. Ein LKW war umgekippt.