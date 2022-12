Volle Autobahnen vor Heiligabend in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit - Stau. Der Weihnachtsverkehr rollt, in einigen Bundesländern, in Baden-Württemberg zum Beispiel, haben die Schulferien schon begonnen. Rheinland-Pfalz ist erst am Freitag dran. Die spannende Frage ist: Wie voll wird es dieses Jahr vor Weihnachten auf den Straßen?