Ein verkaufsoffener Sonntag, während die Infektionszahlen weiter steigen? Das war für diesen Sonntag in Prüm in der Eifel geplant. Wurde aber dann doch wieder abgesagt. Auch im Kreis Alzey-Worms steigen die Infektionszahlen. Trotzdem konnte der traditionelle Martinimarkt in der Alzeyer Innenstadt stattfinden.