Nach Erkenntnissen des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes versuchen Rechts- und Linksextremisten im Land, die Corona-Krise zu instrumentalisieren.

"Insbesondere Muslime sind Opfer der Hetze", sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag. So gebe es viele Falschmeldungen darüber, dass staatliche Kontaktverbote und andere Maßnahmen angeblich nicht für Muslime gelten oder bei ihnen nicht durchgesetzt würden. In sozialen Medien kursierten auch Meldungen, eine Verschwörung "jüdischer Eliten" sei für die Erschaffung des Virus verantwortlich.

Die rechtsextremen Parteien NPD und "Der Dritte Weg" versuchten zudem, sich als Kümmerer darzustellen. Es gebe von ihnen im Internet Hilfsangebote für Deutsche in der Nachbarschaft und für Bauern bei der Spargelernte.

Dauer 7:48 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Verschwörungstheorien: Wie wir sie entlarven und ihnen begegnen können Auch in Zeiten der aktuellen Coronavirus-Pandemie sind diverse Verschwörungstheorien im Umlauf. Wie können wir sie als solche entlarven und was können wir Verschwörungstheoretikern entgegnen? Ralf Caspary im Gespräch mit Prof. Michael Butter, Uni Tübingen Audio herunterladen (6,9 MB | MP3)

Linksextreme hoffen auf Umsturz

Linksextremisten versuchten vielfach, die verhängten Infektionsschutz-Maßnahmen als staatliche Repression und Beginn eines Dauerausnahmezustandes darzustellen. Dort werde auch die Hoffnung geäußert, die Krise könne zum Umsturz des Systems führen. Beispielsweise gebe es einen Internet-Aufruf an alle Infizierten, möglichst viele "Bullen", Politiker und Richter anzustecken.

Im Gegensatz zu links- und rechtsextremistischen Gruppen würden die staatlichen Epidemie-Maßnahmen von den behördenbekannten Islamisten in Rheinland-Pfalz bislang nicht grundsätzlich infrage gestellt. In der islamistischen Szene sei jedoch die Auffassung verbreitet, beim Coronavirus handele es sich um eine Strafe für Ungläubige.

Verfassungsschutz: Extremistische Thesen verfangen nicht

Nach Überzeugung des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz-Chef Elmar May fallen extremistische Thesen zur Corona-Pandemie trotz der Krisensituation bislang bei der Bevölkerung auf wenig Interesse oder gar Zustimmung. "Wir stellen aktuell noch nicht fest, dass das in breitere Kreise geht", sagte er.

Warum es gerade in Krisen häufig Verschwörungstheorien gibt, erklärt die Sozialpsychologin Pia Lamberty von der Uni Mainz damit, dass Menschen in dieser Zeit einen Kontrollverlust erlitten. "In so einer Zeit, in der man keine Kontrolle hat, versucht man das auf eine psychologische Art und Weise zu kompensieren. Verschwörungserzählungen bieten diese Möglichkeit: Sie bieten Struktur, wo ansonsten Chaos ist, und man sieht Muster, wo vielleicht keine sind."

Lewentz: Harte Kritik an Corona-Maßnahmen legitim

Minister Lewentz hob hervor, dass es nicht die Aufgabe der Behörden sei, gegen Kritiker der aktuellen Krisenpolitik vorzugehen. "Das ist nicht das, was wir im Blick haben", versicherte er. Auch harte Kritik an den Entscheidungen der Regierenden sei völlig selbstverständlich und hinzunehmen. Der Staat wehre sich jedoch gegen organisierte Versuche, die Gesellschaft zu destabilisieren.

Russischer und chinesischer Staat streuen Desinformationen

Auch fremde Nachrichtendienste und staatlich gelenkte Akteure insbesondere aus Russland und China griffen die Krise verstärkt auf, versuchten Einflussnahme und Desinformation. "Wir stellen da wirklich verstärkte Aktivitäten im Netz fest", befand Lewentz. Als ein Beispiel für Desinformation aus dem Ausland nannten Lewentz und May den russischen Sender "Russia Today". Dort sei in der Berichterstattung zuletzt eine Demonstration in Berlin als Kundgebung gegen ein angebliches "Notstand-Regime" dargestellt worden.