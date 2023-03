Rechte Netzwerke im Westerwald

Im Westerwald gibt es laut rheinland-pfälzischem Verfassungsschutz zunehmend Aktivitäten von "Reichsbürgern" und Rechtsextremen. So hätten in einem Landgasthof im Kreis Altenkirchen in den vergangenen Monaten mehrere Veranstaltungen stattgefunden. Der Leiter Verfassungsschutz im Innenministerium, Elmar May, sagte, eine Szene aus Reichsbürgern, Rechtsextremen und Esoterikern versuche in die bürgerliche Mitte vorzudringen und Anhänger zu werben.