Verfahren wegen fahrlässiger Tötung Amtsgericht Wittlich eingestellt

Das Verfahren gegen einen 79-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Wittlich wurde vorläufig eingestellt. Der Mann muss eine Geldauflage von 4.400 Euro zahlen. Sebastian Grauer

Konkret ging es um einen Unfall, bei dem der 79-jährige im Dezember 2022 einen 91-jährigen Fußgänger in einem Ort in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land überfahren hatte. Der Mann hatte das Opfer trotz Ausweichmanöver mit seinem Auto erfasst. Der 91-Jährige starb danach an seinen Verletzungen. Aussagen eines Gutachters hatten ergeben, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn sowohl der angeklagte Autofahrer als auch das Opfer aufmerksamer gewesen wären. Damit hätten den Unfall beide verschuldet.