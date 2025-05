Die SPD hat am Montagmorgen mitgeteilt, dass die RLP-Politikerinnen Verena Hubertz und Stefanie Hubig Mitglieder im neuen Bundeskabinett werden.

Verena Hubertz soll die neue Bundesbauministerin werden. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete für die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg. Seit 2021 ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD.

Hubertz hat an der Hochschule Trier Betriebswirtschaftslehre studiert. dpa Bildfunk picture alliancedpa Harald Tittel

Stefanie Hubig wird Bundesjustizministerin

Die SPD teilte ebenso mit, dass Stefanie Hubig die neue Bundesjustizministerin wird. Seit 2016 war sie Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Mit dem Justizministerium ist sie bereits vertraut. Sie hat dort unter dem ehemaligen Justizminister Heiko Maas als Staatssekretärin gearbeitet.

Hubig, geboren in Frankfurt am Main, ist gelernte Juristin und arbeitete vor ihrer politischen Karriere als Staatsanwältin und als Richterin. Ab 2008 arbeitete sie in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in Berlin.