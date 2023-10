Die Polizei hat in Rheinland Pfalz und fünf weiteren Bundesländern Wohnungen durchsucht. Ziel der Razzia war eine Gruppe von so genannten Reichsbürgern, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen und wohl auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen wollten. Fünf mutmaßliche Mitglieder oder Unterstützer wurden festgenommen, zwei davon in Rheinland Pfalz. In Koblenz läuft seit Mai bereits ein Prozess gegen fünf mutmaßliche Rädelsführer.