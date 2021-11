per Mail teilen

Der erste Schnee ist gefallen – und mit ihm auch die Temperaturen. Vor allem nachts herrschen Minusgrade. Kein Wetter also, bei dem man draußen schlafen sollte. In den Obdachlosenunterkünften aber herrscht akuter Platzmangel. Umso wichtiger ist in diesen Tagen die Arbeit des Vereins „Rheinhessen hilft“.