Ver.di-Warnstreik: Mainz, Neuwied und Frankfurter Flughafen betroffen

Die letzte Streikrunde ist gerade erst zwei Tage her. Nun hat ver.di erneut zu Warnstreiks aufgerufen: Mainz, Neuwied und der Frankfurter Flughafen sind schwerpunktmäßig betroffen.

Mit den Nachtschichten hat an mehreren deutschen Flughäfen der Warnstreik von ver.di begonnen. An insgesamt sieben Flughäfen beteiligen sich das Boden- und Sicherheitspersonal und die Flughafen-Feuerwehren an dem ganztägigen Ausstand, so dass Flüge unmöglich sind.

An den Airports in Frankfurt, München, Hamburg und Stuttgart gibt es heute keine regulären Passagierflüge, auch Hannover, Bremen und Dortmund werden bestreikt. Insgesamt trifft der Warnstreik laut Flughafenverband rund 300.000 Passagiere, über 2.300 Flüge wurden gestrichen.

Flugausfälle am Frankfurter Flughafen: Was können Urlauber tun?

Keine Straßenreinigung nach Schwerdonnerstag in Neuwied

In Neuwied werden am Freitag und auch am Samstag die Stadtwerke und die Servicebetriebe bestreikt. Damit werden Müll und Dreck nach dem Schwerdonnerstag liegen bleiben.

Kita-Personal von Streikaufruf für Mainz ausgenommen

Viele Eltern in Mainz dürften aufatmen: Die Kitas sollen von dieser Warnstreikrunde nicht betroffen sein. Man wolle nach der Corona-Zeit "strahlende Kinderaugen sehen", hieß es von der Gewerkschaft. Allerdings gibt es eine Ausnahme von der Ausnahme: Die Hauswirtschaftskräfte in den Kitas sollen ihre Arbeit dennoch niederlegen.

Davon abgesehen gilt der Streikaufruf für Freitag für alle Beschäftigten in der Stadtverwaltung Mainz. Wirtschaftsbetrieb und Entsorgungsbetrieb der Stadt werden am Freitag nicht arbeiten - für die Straßenreinigung gilt der Aufruf auch noch für Samstag. "Damit alle mal sehen können, wie wertvoll die Straßenreinigung insbesondere an den närrischen Tagen ist“, erklärt Fabian Gödeke, vom ver.di-Bezirk Mittelrhein.

Das fordert ver.di für die Angestellten

Ver.di fordert in der anstehenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.