Warnstreik in vielen Kitas in Rheinland-Pfalz

Am Dienstag werden in Rheinland-Pfalz viele Kitas geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst zum Warnstreik aufgerufen.

Die Beschäftigten wollten auf diese Weise ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld Nachdruck verleihen, teilte ver.di mit. In Rheinland-Pfalz und im Saarland seien 2.500 bis 3.000 Beschäftigte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Kitas und soziale Dienste in Zweibrücken, Pirmasens, Kaiserslautern, Speyer, Schifferstadt, Ludwigshafen, Frankenthal, Worms, Mainz, Ingelheim, Bad Kreuznach, Boppard und Weißenthurm. Kundgebungen solle es in Mainz, Ludwigshafen, Pirmasens, Speyer, Bad Kreuznach und Weißenthurm geben.

Betroffene Eltern laut ver.di informiert

Wie viele Beschäftigte in den Kitas sich beteiligen werden und wie viele Einrichtungen genau geschlossen bleiben, sei erst am Streiktag bekannt, sagte Gewerkschaftssekretär Volker Euskirchen vom Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland auf SWR-Anfrage. Eine Umfrage habe aber ergeben, dass beispielsweise in Mainz 54 der 61 kommunalen Kitas geschlossen blieben. Die betroffenen Eltern seien frühzeitig informiert worden.

Der 8. März, Internationaler Frauentag, ist laut Euskirchen bewusst für den Warnstreik ausgewählt worden, "da in dem Berufszweig der Frauenanteil unter den Beschäftigten sehr hoch ist".

Zwei weitere Gesprächsrunden bei Kita-Tarifverhandlungen geplant

Mit dem Warnsteik will ver.di Druck auf die kommunalen Arbeitgeber bei den auf Bundesebene laufenden Tarifverhandlungen machen. "Leider haben die Arbeitgeber beim Verhandlungsauftakt am 25. Februar in Potsdam die Chance zu einer Einigung vertan", so Euskirchen. Eine Entlastung der Beschäftigten sei aber das Gebot der Stunde, damit es zu keinem Bildungsnotstand komme.

Weitere Verhandlungesrunden soll es am 21. und 22. März sowie am 16. und 17. Mai geben. Ver.di fordert für die bundesweit rund 330.000 betroffenen Beschäftigten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und eine höhere Eingruppierung vieler Beschäftigter.

Die Aktionen stoßen auf heftige Kritik der Arbeitgeber. Nach Ansicht des Kommunalen Arbeitgeberverbandes ist der Bereich für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bereits in den Tarifrunden 2009 und 2015 ganz erheblich aufgewertet worden.