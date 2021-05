per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz hat angekündigt, die Beschäftigten im privaten Busgewerbe noch in dieser Woche zum Streik aufzurufen. An den Aktionen sollen sich der Gewerkschaft zufolge sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte, der DB Regio Bus Rhein-Mosel, der Westerwaldbus, der Stadtbus Bad Kreuznach, der MB Moselbahn, der Tempus Mobil und der Stadtbus Zweibrücken beteiligen.