6:10 Uhr Die Wettervorhersage fürs Fastnachtswochenende Der Freitag beginnt in Rheinland-Pfalz trüb und es regnet teils noch ein wenig. Im Lauf des Nachmittags gibt es im Neuwieder Becken Chancen auf etwas Sonnenschein, sonst bleibt der Himmel grau. Mit bis zu 14 Grad bleibt es mild. Es weht ein recht böiger Wind. Am Samstag wird der Wind dann stark bis stürmisch, dazu gibt es dichte Wolkenfelder und etwas Regen, vor allem im Norden des Landes. Auch am Sonntag und am Rosenmontag gibt es kaum Auflockerungen und die Temperaturen gehen etwas zurück. 6:03 Uhr Das wird heute wichtig! Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst führt auch heute wieder zu Warnstreiks in RLP. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat alle Beschäftigten in der Mainzer Stadtverwaltung zum Warnstreik aufgerufen. Damit werden u.a. die Straßen nicht gesäubert. Nicht betroffen sind diesmal die Mainzer Kindertagesstätten. Ein weiterer Streikschwerpunkt in RLP ist heute Neuwied.

In der zweiten Fußball-Bundesliga muss der 1. FC Kaiserslautern heute erneut auswärts antreten. Die Roten Teufel sind ab 18:30 Uhr zu Gast in Paderborn.

Zweiter Verhandlungstag am Landgericht Frankenthal um die tödliche Messerattacke in Ludwigshafen-Oggersheim. Dem 26-jährigen Angeklagten aus Somalia wird vorgeworfen, bei der Attacke im Oktober 2022 zwei Männer getötet zu haben. Bei einem Weiteren soll er es versucht haben.

Aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz überträgt der SWR heute Abend die Traditionssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Die Übertragung im Ersten beginnt um 20:15 Uhr. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Na, noch einen dicken Kopf von Altweiber gestern? Dann macht euch erstmal einen starken Kaffee und lasst euch von mir über die wichtigsten Themen von und für Rheinland-Pfalz an diesem Freitag versorgen. Ich bin Florian Fischer.