Wegen Streiks: Müll bleibt stehen, Verwaltungen bleiben geschlossen

Die Tarifgespräche im öffentlichen Dienst sind ohne Ergebnis geblieben. Die Folge sind Warnstreiks, heute vor allem im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Bund und Kommunen und die Gewerkschaft ver.di konnten sich auch in der zweiten Tarifrunde nicht einigen. Deswegen legen am heutigen Mittwoch die Beschäftigten mehrerer Kommunen und kommunaler Betriebe die Arbeit im Land nieder.

Streiks in Neuwied, Weißenthurm, Mayen und Andernach

Zum Streik aufgerufen sind in Neuwied Mitarbeitende der Stadt- und Kreisverwaltung, der Stadtwerke und der Servicebetriebe sowie des Schwimmbads Deichwelle und der Abfallentsorgung des Landkreises.

Wie ver.di mitteilt, sollen auch Beschäftigte der Verbandsgemeinde Weißenthurm die Arbeit niederlegen. Ebenso Beschäftigte der Verbandsgemeindewerke, der Stadtverwaltung und der Stadtwerke in Mayen und Andernach.

Nach Anschlag von München keine Streikkundgebungen

Nach Angaben der Gewerkschaft sind wegen des Anschlags von München keine Streikkundgebungen geplant. Dort war am vergangenen Donnerstag ein Mann mit einem Auto in einen ver.di-Demonstrationszug gerast. Ein Mädchen und seine Mutter erlagen ihren Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Afghane, wurde am Tatort festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund aus. Am Montag hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam vor dem Verhandlungsort in Potsdam versammelt, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gehen im März weiter

Nachdem die Verhandlungen am Dienstag gescheitert sind, geht der Tarifstreit jetzt in die nächste Runde: ver.di fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 350 Euro mehr pro Monat. Auszubildende und Praktikanten sollen 200 Euro pro Monat mehr bekommen. Außerdem fordert die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage.

Die Tarifverhandlungen sollen dann vom 14. bis 16. März in Potsdam fortgesetzt werden. ver.di schließt weitere Warnstreiks nicht aus. In der vergangenen Woche hatten vor allem Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Baden-Württemberg die Arbeit niedergelegt.