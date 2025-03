ver.di ruft zu Warnstreik in Kliniken in RLP auf

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen könnte am Donnerstag und Freitag der Betrieb eingeschränkt werden. Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat zum Ausstand im rheinland-pfälzischen Gesundheitswesen aufgerufen. Anlass sind die bevorstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst und der Equal Pay Day am Freitag. An diesem Tag wird auf die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen (Gender Pay Gap) aufmerksam gemacht.

Wo streiken Beschäftigte?

Ab Donnerstag wird im Klinikum Ludwigshafen gestreikt, am Freitag legt zudem Klinikpersonal aus Frankenthal und Landau die Arbeit nieder. Das Klinikum Worms und das SHK Klinikum Idar-Oberstein beteiligen sich auch an den Streiks, teilte Gewerkschaftsführerin Sabine Schunk mit. Auch einige Beschäftigte aus den sogenannten "Frauenberufen" aus dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und aus den Mittelrheinkliniken werden dem Aufruf zum Arbeitskampf folgen.

Am stärksten werden das Westpfalzklinikum das städtische Klinikum in Pirmasens betroffen sein. Dort sollen den Angaben entsprechend nur Not-Operationen durchgeführt werden.

Es ist am Freitag ja Equal Pay Day und am Samstag ist außerdem internationaler Frauentag. Der Großkampftag steht also für also Beschäftigten in "Frauenberufen" in Rheinland-Pfalz.

Am Freitag streikt dann auch Kita-Personal, dass nach den Tarifen des öffentlichen Dienstes bezahlt wird. Der internationale Frauentag ist Anlass, wie Sabine Schunk mitteilt. Denn gerade in Kindertagesstätten arbeiten vor allem Frauen. Da aber Kitas samstags geschlossen sind, findet der Warnstreik freitags statt. Kundgebungen der ver.di sind am Donnerstag in Saarbrücken und am Freitag unter anderem in Mainz, Pirmasens und Frankenthal geplant.

Vermehrte Streiks vor dritter Tarifrunde

Erst in der vergangenen Woche hatten nach einem Aufruf der ver.di auch die Beschäftigten in der Paket- und Briefzustellung bei DHL ihre Arbeit niedergelegt, um für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen einzustehen.

Forderungen von ver.di

Auch die zweite Tarifrunde Mitte Februar habe kein angemessenes Angebot enthalten. Die Arbeitgeber hätten eine geringe Lohnerhöhung über eine Laufzeit von 36 Monaten für die Beschäftigten im Gesundheitswesen vorgeschlagen, das sei eine Provokation. ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr. Außerdem sollen höhere Zuschläge für die Arbeit zu ungünstigen Zeiten eingeführt werden. Auszubildende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr monatlich bekommen.

Zudem soll es drei Tage mehr Urlaub im Jahr plus einen zusätzlichen für alle ver.di-Mitglieder geben. Eine weitere Forderung der Gewerkschaft ist ein "Meine-Zeit-Konto", dass Beschäftigten mehr Zeitsouveränität und Flexibilität ermöglichen soll. Die Tarifverhandlungen werden am 14. März in Potsdam fortgesetzt.