Die Gewerkschaft ver.di kündigt weitere Aktionen an. Betroffen sind demnach vor allem Eltern von Kita-Kindern, aber auch weiterhin Kliniken und soziale Einrichtungen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ruft die Gewerkschaft ver.di in Rheinland-Pfalz und auch im Saarland zu Warnstreiks auf. Nachdem am Donnerstag Klinikbeschäftigte die Arbeit niedergelegt hatten, sollen am heutigen Freitag weitere Berufsgruppen folgen - insbesondere aus sozialen Bereichen wie Kitas. Kundgebungen sind unter anderem in Mainz, Saarbrücken, Landau und Pirmasens geplant.

Die Gewerkschaft sieht die Aktionen auch vor dem Hintergrund des Equal Pay Days am 7. März und des Internationalen Frauentags am 8. März.

Zum Streik in Mainz sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aus dem Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Auch Reinigungskräfte aus den Stadtverwaltungen Mainz, Ingelheim, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein sowie Beschäftigte des SHG-Klinikums und der SHG-Service Idar-Oberstein wollen streiken. In Mayen versammeln sich Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aus dem Sozial- und Erziehungsdienst und Reinigungskräfte aus Weißenthurm, Andernach, Mayen, Bendorf sowie des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz und des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein.

Auch andere Gewerkschaften machen Druck: Die GEW hat Kita-Beschäftigte und Mitarbeitende im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst für kommenden Dienstag, den 11. März zu einem landesweiten Warnstreik aufgerufen.

In den Kliniken, die seit Donnerstag bestreikt werden, könnten unter anderem geplante Operationen verschoben werden. Ob und welche Kitas in Rheinland-Pfalz geschlossen bleiben, hängt von den jeweiligen Trägern ab, wie die Gewerkschaft ver.di dem SWR auf Nachfrage mitteilte.

Kernpunkte des Tarifkonflikts

Hintergrund für die bundesweiten Warnstreiks, zu denen ver.di aufgerufen hat, ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Laut ver.di hat auch die zweite Tarifrunde Mitte Februar kein angemessenes Angebot enthalten. Die Arbeitgeber hätten eine geringe Lohnerhöhung über eine Laufzeit von 36 Monaten für die Beschäftigten im Gesundheitswesen vorgeschlagen, das sei eine Provokation.

ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr. Außerdem sollen höhere Zuschläge für die Arbeit zu ungünstigen Zeiten eingeführt werden. Auszubildende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr monatlich bekommen. Zudem soll es drei Tage mehr Urlaub im Jahr plus einen zusätzlichen für alle ver.di-Mitglieder geben. Eine weitere Forderung der Gewerkschaft ist ein "Meine-Zeit-Konto", das Beschäftigten mehr Zeitsouveränität und Flexibilität ermöglichen soll.

Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die Forderungen der Gewerkschaft als zu teuer ab. Sie verweisen auf leere Kassen und hohe Verschuldung. Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten werden nächste Woche, am 14. März, in Potsdam fortgesetzt.