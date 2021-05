Nach dem landesweiten Warnstreik bei privaten Busunternehmen hat die Gewerkschaft Verdi den Arbeitgebern ein Ultimatum gesetzt.

Sollten die Arbeitgeber die Tarifverhandlungen nicht bis zum 4. Juni fortsetzen, wird die Gewerkschaft ab dem 7. Juni zu einem siebentägigen Streik aufrufen. Das haben Verdi und die Busfahrinnen und Busfahrer in einer Streikvollversammlung beschlossen.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben sich am Dienstag etwa 2.000 Busfahrerinnen und Busfahrer in ganz Rheinland-Pfalz an den Arbeitsniederlegungen beteiligt. Betroffen war demnach der Überlandverkehr und der Schülerverkehr.

Zwischenfall bei Streik in der Westpfalz

Verdi-Sprecher Christian Umlauf sagte dem SWR, "bei einer Streikaktion hat es leider einen bedenklichen Zwischenfall gegeben". Verdi wirft einem Arbeitgeber vor, sich in seiner Ansprache an seine Mitarbeiter "in menschen- und demokratieverachtender Art und Weise" geäußert zu haben. Der Arbeitgeber des Busunternehmens im Kreis Birkenfeld habe die Streikenden mit den Worten beschimpft: "Schau dir das Dreckspack an, was habe ich da nur eingestellt, ihr seid ein Haufen Kasper."

Verdi-Sprecher Marco Bärschneider, der bei dem Vorfall dabei war, zeigte sich empört: "Wir verabscheuen solche Aussagen und solch ein Gedankengut von Unternehmern entschieden. Solche Aussagen sind eine Bankrotterklärung eines jeden Unternehmens und das Spiegelbild einer völlig inkompetenten Personalführung und der realen Arbeitsbedingungen vor Ort." Der Unternehmer war am Dienstag für einer Stellungnahme nicht mehr erreichbar.

Forderung: Standzeiten sollen bezahlt werden

Hintergrund ist der Tarifstreit der Gewerkschaft Verdi mit privaten Busunternehmen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem die Bezahlung von Standzeiten und Fahrtzeitunterbrechungen.

Die Tarifverhandlungen sind derzeit unterbrochen. Zwei Wochen lang soll es keine Streikaktionen mehr geben. So lange gibt die Gewerkschaft den Arbeitgebern Zeit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.