Die Gewerkschaft Verdi fordert, keine Pflegekräfte mehr einzusetzen, die Kontakt zu einer Corona-positiven Person hatten. Die Gesundheitsministerin sieht das anders.

Wie schon in der ersten Welle kommen seit einigen Wochen Pflegekräfte trotz Coronaverdachts zum Einsatz. Das dürfe auf keinen Fall passieren, sagte der Verdi-Pflegebeauftragte Michael Quetting dem SWR.

Verdi: Corona-positiv auf der Arbeit

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass 20 Hebammen am Mutterhaus Trier weiterarbeiten mussten, obwohl sie Kontakt zu einer Infizierten hatten. Auch im Frühjahr mussten Pfleger trotz engen Kontakts zu Infizierten wegen Personalmangels weiterarbeiten, bis das eigene Testergebnis da war. In Pflegeheimen hätten damals sogar Corona-Positive gearbeitet, wenn sie keine Symptome hatten, so der Pflegebeauftragte von Verdi.

Laut Robert-Koch-Institut ist das in absoluten Ausnahmenfällen möglich. Dass infizierte Pflegekräfte weiter arbeiten, dürfe in der zweiten Welle auf keinen Fall wieder geschehen, fordert der Verdi-Pflegebeauftragte.

Gesundheitsministerin für Ausnahmeregelungen

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) verteidigte den Einsatz dagegen. "Wenn die Versorgung nicht aufrechterhalten werden kann, weil kein anderes Personal hineinkommen kann", dann könne unter strengen Auflagen die Quarantäne für die Arbeit unterbrochen werden, sagte sie am Donnerstagabend im Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" im SWR Fernsehen. Dies könne aber nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes geschehen.

Bei Personalnot würden sich Krankenhäuser gegenseitig sehr gut austauschen, so die Gesundheitsministerin weiter. Zudem biete das Land Unterstützung: "Wir haben bereits einen Pool von über 500 Pflegekräften in Rheinland-Pfalz seit Frühjahr dieses Jahres, den wir aufgebaut haben gemeinsam mit der Landespflegekammer." Auf diesen könnten Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäuser zugreifen.

Zwölf Mitarbeiter in Ochtendung infiziert

Zuletzt war bekannt geworden, dass es in einem Seniorenheim in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen ist. Nach Angaben des Trägers, der Cusanus Trägergesellschaft, haben sich insgesamt 40 Bewohner von knapp 100 mit dem Virus angesteckt. Weil auch zwölf Mitarbeiter infiziert sind, sollen nun Pflegekräfte von außerhalb mithelfen, die Senioren zu versorgen.