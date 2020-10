Die Gewerkschaft Verdi fordert Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Rheinland-Pfalz am Dienstag erneut zu einem eintägigen Warnstreik auf. Betroffen sind auch städtische Kitas. Am Mittwoch werden auch Kliniken bestreikt.

Wie die Stadt Mainz am Montag mitteilte, sollen von den 60 städtischen Kitas 24 am Dienstag geschlossen bleiben. 20 Einrichtungen haben einen eingeschränkten Betrieb und öffnen nur in reduziertem Umfang, 16 Kitas öffnen normal.

Die Gewerkschaft Verdi ruft nach eigenen Angaben außerdem mehr als 4.000 Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Wirtschaftsbetriebe und der Stadtwerke Mainz zum Warnstreik auf.

In Neuwied sollen die Servicebetriebe sowie die Stadtwerke ihre Arbeit niederlegen. Auch die Mitarbeiter der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück sind aufgerufen, sich anzuschließen.

Wegen der Corona-Pandemie wird es, wie ein Verdi-Sprecher dem SWR sagte, keine weiteren Akionen geben - auch nicht die "symbolische Umzingelung" des Kreyßig-Flügels des Mainzer Stadthauses.

"Die Wut der Beschäftigten ist groß"

Verdi fordert bundesweit 4,8 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst bei einer Laufzeit von einem Jahr, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.

Weil in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen kein Angebot vorgelegt worden sei, zeige die Arbeitgeberseite, dass Applaus und warme Worte ihrer Ansicht nach genug Wertschätzung seien, heißt es von Verdi.

"Die Arbeitgeberhaltung zeigt die mangelnde Anerkennung der Leistungen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, dementsprechend groß ist die Wut bei diesen", so Marion Paul, Bezirksgeschäftsführerin Verdi Mittelrhein. "Ob im Bürgerservice, bei den Stadtwerken, den Sparkassen oder den zahlreichen anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, die Beschäftigten zeigen täglich, dass sie für die Menschen da sind", so Paul weiter.

Kritik vom Landeselternausschuss

Der Vorsitzende des Landeselterausschusses Rheinland-Pfalz Andreas Winnheller kritisiert die Warnstreiks scharf: "Warum müssen Kinder und Eltern gerade angesichts steigender Corona-Zahlen in Mainz erneut die Leidtragenden sein, wenn es bislang nicht mal Verhandlungen gab?"

Bereits am 1. Oktober hatten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz im Rahmen der Tarifverhandlungen gestreikt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.

Am Mittwoch auch Streiks in städtischen Kliniken

Im benachbarten Saarland streiken ab Dienstag auch Bedienstete der SHG-Kliniken in Völklingen. Am Mittwoch schließen sich für 24 Stunden die Beschäftigten des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern, des Klinikums Ludwigshafen, des Klinikums Worms sowie des Westpfalz-Klinikums Kusel dem Ausstand an. Eine Notversorgung sei überall sichergestellt, so Verdi.

Im Vorfeld hat es an einigen Kliniken Auseinandersetzungen über eine Notdienstvereinbarung gegeben. Wie Frank Hutmacher, bei Verdi zuständig für das Gesundheitswesen, mitteilte, sei der Streikwille bedeutend höher als nun tatsächlich Beschäftigte streiken können. Man räume der Versorgung der Patienten eine hohe Priorität ein.."Besonders jetzt bei den steigenden Zahlen der Covid-19-Erkrankten, gehen wir mit unserem Streik sehr verantwortlich um", so Hutmacher.