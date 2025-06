6:05 Uhr

Wer braucht schon einen Wecker, wenn er Wetter hat? Dachte zumindest ich heute Morgen gegen 4 Uhr, als ich mal eben schnell das Schlafzimmerfenster schließen musste, damit die Füße nicht nass werden. Ja, es regnet in Rheinland-Pfalz und zwar voraussichtlicht noch den ganzen Tag. Mal hier, mal da. Im weiteren Tagesverlauf regnet es laut Wetterexpertin Claudia Kleinert hauptsächlich in der Südosthälfte, auch Gewitter mit Starkregen können, allerdings sehr lokal, auftreten. In der Nordwesthälfte gehen nur gelegentlich Schauer nieder. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad im Bergland und 23 Grad an Rhein und Mosel. Mehr gibt's in unserem SWR Wetter von gestern Abend: