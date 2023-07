per Mail teilen

Von den Waldbränden in Griechenland sind auch Urlauber aus dem Südwesten betroffen. Im Gespräch mit SWR Aktuell Rheinland-Pfalz rät Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die mehrsprachigen Hotspots direkt am Flughafen aufzusuchen. Pauschalreisende könnten sich immer an den Reiseveranstalter wenden, ob wegen kostenfreier Stornierung oder Heimreise.