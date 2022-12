Immer mehr Angehörige haben Fragen zu Pflegekosten

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind wegen der steigenden Pflegekosten besorgt und frustriert. Immer häufiger wenden sie sich mit ihren Fragen an die rheinland-pfälzische Verbraucherzentrale.

Insbesondere gehe es ihnen darum, Sozialhilfe zu beantragen, denn immer mehr Pflegebedürftige könnten sich die Ausgaben nicht mehr leisten, sagt Silke Lachenmaier, Pflegeexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz der Nachrichtenagentur epd.

"Gestiegene Kosten, aber nicht mehr Pflegequalität"

Da merke man die Auswirkungen der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise oder des Tariftreuegesetzes. Pflegeheim-Betreiber könnten gestiegene Kosten grundsätzlich an die Bewohner weiterreichen - aber die Zuschüsse der Pflegeversicherung seien konstant geblieben.

Dies bringe immer mehr Menschen in eine prekäre Lage. "Der Umstand, sozialhilfebedürftig zu werden, ist für viele eine schlimme Vorstellung", so Lachenmaier.

Zudem gebe es Unmut darüber, dass die gestiegenen Kosten zum Beispiel beim Eigenanteil nicht zu einer besseren Pflegequalität führten. "Die Leute zahlen 3.000 Euro Eigenanteil, aber es läuft nicht", schildert die Beraterin verbreitete Klagen. Das sorge bei vielen Angehörigen für Frust.

"Die Leute zahlen 3.000 Euro Eigenanteil, aber es läuft nicht"

Immer weniger ambulante Pflegedienste

Anders stelle sich die Lage in der ambulanten Pflege dar. Dort gebe es wachsende Probleme, überhaupt noch einen Pflegedienst zu finden. Insbesondere in ländlichen Gegenden seien von den Pflegediensten wegen Personalmangels zuletzt viele Verträge gekündigt worden.

"Es ist schon schockierend, dass so etwas aber auch in einer Stadt wie Mainz passiert", sagt Lachenmaier der epd. Aufgrund der gestiegenen Kosten würden andererseits viele pflegebedürftige Menschen einfach weniger Leistungen in Anspruch nehmen, was in einem Pflegeheim aber nicht möglich sei.

"Gefahr der Unterversorgung Hilfsbedürftiger"

Es bestehe die Gefahr, dass Hilfsbedürftige unterversorgt würden. Bereits im Herbst hatte auch der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege (Devap) vor dramatisch steigenden Pflegekosten gewarnt. Er forderte von der Bundesregierung eine grundlegende Pflegereform. Die Kosten für Pflegebedürftige müssten begrenzt werden.

Wie sich die Preise für Pflegedienst-Leistungen weiterentwickeln, ist schlecht abzuschätzen. Pflegeanbieter, die einen Versorgungs-Vertrag mit den Pflege-Kassen und Sozialhilfeträgern abgeschlossen haben, müssen die Entgelterhöhungen aushandeln. Diese Verhandlungen zwischen Spitzenverbänden und Pflegekassen dauerten aktuell noch an, teilten die "Diakonissen Speyer", einer der großen Pflegeanbieter in Rheinland-Pfalz, mit.

Auch Hygieneanforderungen beeinflussen Sachkosten

Neben Inflationsrate und gestiegenen Energiekosten würden auch die zusätzlichen Hygieneanforderungen in Pandemiezeiten die Sachkosten beeinflussen, heißt es dort. Die neuerdings verpflichtende Bezahlung von Pflegekräften nach Tarif hat zumindest für Kunden der Diakonie hingegen weniger Auswirkungen. Deren Mitglieder haben ihre Beschäftigten ohnehin nach Tarif bezahlt, lange bevor die gesamte Branche dazu im September gesetzlich verpflichtet wurde.