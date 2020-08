Den zweiten Monat in Folge ist die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz unter den Wert des Vorjahres gerutscht. Der Verbraucherpreisindex im August lag 0,2 Prozent niedriger als vor einem Jahr, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Zuletzt lag die Inflationsrate im Februar 2015 bei minus 0,2 Prozent. Billiger waren im August vor allem Heizöl und Kraftstoff. Mehr hinblättern mussten die Rheinland-Pfälzer dagegen für Strom und Gas. Die Preise für Nahrungsmittel lagen um 1,1 Prozent über denen vom August 2019. Dabei zeigt die Statistik deutliche Unterschiede auf: So waren Äpfel um 16,7 Prozent und verschiedene Beerensorten um 9,2 Prozent teurer; Fleisch und Fleischwaren verteuerten sich um 4,7 Prozent.