Die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz ist zum Jahresauftakt gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, war der Verbraucherpreisindex im Januar 2021 um 1,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das ist der höchste Wert seit Juni 2020. Im Dezember 2020 hatte die Inflationsrate bei minus 0,3 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2020 lag der Index im Januar um 0,7 Prozent höher. Am stärksten erhöhten sich die Preise im Bereich Verkehr (plus 3,4 Prozent). Günstig aus Verbrauchersicht entwickelten sich hingegen die Preise bei Freizeit, Unterhaltung und Kultur (minus 5,8 Prozent). Der Anstieg der Teuerungsrate dürfte unter anderem auf das Auslaufen der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung zurückzuführen sein. Als eine Maßnahme des Konjunkturpakets der Bundesregierung wurden vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16 Prozent sowie der ermäßigte Steuersatz von 7 auf 5 Prozent gesenkt.