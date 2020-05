Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Mittwoch weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgegeben. Sie sollen ab dem 27. Mai gelten. Aber viele Details sind dabei noch offen.

Aktuell sind private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage auf den engsten Kreis begrenzt - für viele ein Grund, ihre Pläne zu ändern. Ab Ende Mai sind nun auch wieder Veranstaltungen mit größeren Gruppen erlaubt. Zunächst im Freien und mit bis zu 100 Personen, ab Anfang Juni dann auch in geschlossenen Räumen mit bis zu 75 Teilnehmern.

Das heißt, dass auch das Mieten von Räumlichkeiten wieder möglich sein wird. Allerdings müssen auch bei diesen Veranstaltungen die Abstandsregeln eingehalten werden: 1,5 Meter Abstand zwischen den Gästen müssen garantiert werden. Noch unklar ist, was zusätzlich beachtet werden muss. Die genauen Vorgaben, ob etwa eine Maskenpflicht bestehen soll, werden aktuell von der Landesregierung ausgearbeitet. Sie sollen möglichst noch in dieser Woche bekanntgegeben werden.

Auch im privaten Bereich Abstandsregeln einhalten

Für private Feiern in den eigenen Räumlichkeiten, also im Haus, in der Wohnung oder im Garten, macht das Land keine Vorgaben. Allerdings sollte auch dort, so der dringende Appell der Landesregierung, der Mindestabstand eingehalten werden. Die Ordnungsbehörden können zwar bei Verdacht auf einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz Veranstaltungen auflösen und Bußgelder verhängen, allerdings sollte dieser Schritt nach Angaben der Landesregierung die Ausnahme bleiben. Vielmehr zählt sie auf die Mitarbeit der Bürger: "Wir finden es nicht angemessen und möglich, dass die Polizei in private Feiern geht", so Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch. Die Polizei soll nur dann hinzugezogen werden, wenn Ausschreitungen aggressiver Art zu erwarten sind.